Stars Elizabeth Olsen hatte kein Interesse am Lebensstil ihrer Zwillingsschwestern

Elizabeth Olsen - Dr Strange In The Multiverse Of Madness – New York Screening - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.08.2023, 18:00 Uhr

Elizabeth Olsen „blieb zu Hause“, wenn ihre berühmten Schwestern Mary-Kate und Ashley die Welt bereisten.

Die 34-jährige Schauspielerin ist dem Publikum heute für ihre Rollen in Hits wie ‚WandaVision‘ oder ‚Windriver‘ bekannt. Als sie aufwuchs, waren ihre älteren Schwestern, die heute 37 Jahre alt sind, zunächst in der Sitcom ‘Full House’ und dann mit Filmen wie ‘Zwillinge verliebt in Paris’ und ‘Top Secret – Zwei Plappermäuler in Australien’ sowie einer Reihe von lukrativen Markenverträgen erfolgreich, aber Elizabeth gab zu, dass sie damals kein Interesse daran hatte, weil sie es nur als Arbeit sah.

Sie sagte der ‘Times’: „Alles, was mich als Kind aus der Schule holte, wollte ich nicht machen. Selbst als meine Schwestern jeden Sommer um die Welt reisten, um diese Filme zu drehen, blieb ich zu Hause und machte meine musikalischen Sommercamps. Meine Schwestern waren die ganze Zeit am Set. Ich habe gesehen, wie sie zur Arbeit gegangen sind. Und meine Freunde und ich haben gespielt. Ich mochte es, mit meinen Freunden etwas zu kreieren.“

Elizabeth wollte zunächst keine Schauspielerin werden und lieber einen unternehmerischen Karriereweg einschlagen. Sie fügte hinzu: „Meine Version der Rebellion bestand darin, zu sagen: ‚Also, ich will keine Schauspielerin sein, ich will Buchhalterin oder Investmentbankerin werden. Und so habe ich jahrelang gesagt: ‚Ich will Investmentbanker werden, wenn ich groß bin‘, denn ich war wirklich gut in Mathe. Etwas so Langweiliges zu tun, war eine Form der Rebellion.”