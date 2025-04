Film Elizabeth Olsen: Marvel-Filme sind nicht nach ihrem ‚Geschmack‘

Bang Showbiz | 04.04.2025, 11:00 Uhr

Elizabeth Olsen hat zugegeben, dass Marvel-Filme nicht nach ihrem „persönlichen Geschmack“ sind.

Die 36-jährige Schauspielerin spielte Wanda Maximoff aka Scarlet Witch im MCU (Marvel Cinematic Universe) und trat in Filmen wie ‚Avengers: Age of Ultron‘ und der Spin-off-TV-Serie ‚WandaVision‘ auf. Sie hat sich inzwischen aber von dem Franchise zurückgezogen und gibt zu, dass sie versucht, neue Projekte auszuwählen, die mehr mit ihren Interessen übereinstimmen.

Während eines Auftritts im Podcast ‚Wild Card with Rachel Martin‘ erklärte Olsen: „Ich glaube, ich habe in meiner Arbeit nicht immer erfolgreich Entscheidungen getroffen, die mit meinem persönlichen Geschmack übereinstimmen, und das ist etwas, das ich immer noch versuche zu beweisen, wenn ich Leute treffe. Vor allem, wenn es sich um ein Arbeitstreffen handelt und ich meinen persönlichen Geschmack in Filmen und Literatur ausdrücken kann, und ich denke, dass ich das immer noch beweisen muss.“

Weil sie so viele Jahre mit Marvel verbracht habe, habe sie nun das Gefühl, dass alle anderen Jobs, die sie auswählt, ihren persönlichen Geschmack widerspiegeln müssen. „So sehr ich es auch liebe, ein Teil dieser Welt zu sein – und ich bin stolz auf das, was ich mit dem Charakter machen konnte – es ist nicht wirklich die Kunst, die ich konsumiere. Worüber ich sehr ehrlich war.“ Olsen gab weiter zu, dass sie sich glücklich und „stolz“ fühle, Teil des MCU zu sein, aber die Erzählung über Schauspieler, die in Superheldenfilmen auftreten, habe sich in den letzten Jahren verändert. Sie fügte hinzu: „Ich fand, dass es so großartige griechisch-tyypische Geschichten sind, die Politik und Kultur auf wirklich schöne Weise widerspiegeln. Und deshalb war ich wirklich stolz, mich darauf einzulassen. Und dann, in den letzten zehn Jahren, hat es diese Erzählung angenommen, es ist eine heiße Einstellung ist, ob ein Schauspieler sagt, dass er nie einen Marvel-Film machen würde oder nicht.“