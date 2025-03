Film Elizabeth Olsen: Sie wird nicht als Avenger zurückkehren

Elizabeth Olsen attends the Film Independent Special Screening - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.03.2025, 18:00 Uhr

Elizabeth Olsen hat bestätigt, dass sie nicht an ‚Avengers: Doomsday‘ und ‚Avengers: Secret Wars‘ beteiligt ist.

Die 36-jährige Schauspielerin war im Marvel Cinematic Universe (MCU) von ‚Avengers: Age of Ultron‘ von 2015 bis ‚Doctor Strange in the Multiverse of Madness‘ im Jahr 2022 als Wanda Maximoff/Scarlet Witch zu sehen. Nun hat sie aber betont, dass sie aufgrund ihres vollen Terminkalenders für die nächsten beiden ‚Avengers‘-Filme nicht zum Superhelden-Franchise zurückkehren wird.

Als ‚The Hollywood Reporter‘ Olsen fragte, ob sie an ‚Avengers: Doomsday‘ und ‚Avengers: Secret Wars‘ arbeiten würde, sagte sie: „Nein, ich bin zurück in den USA. Ich habe gerade ‚Panic Carefully ‚ beendet. Ich drehe jetzt einen Pilotfilm für FX namens ‚Seven Sisters‘.“

Über ihren Ausstieg bei Marvel sagte Olsen, die derzeit in dem Indie-Science-Fiction-Film „The Assessment“ zu sehen ist, dass sie froh sei, zu kleineren Filmen zurückzukehren. Sie erklärte: „Am Ende hat man weniger Leute in der Crew, und weil ‚The Assessment‘ auch eine kleinere Besetzung hatte, gibt es eine solche Gemeinschaft, die man aufbaut, um diese kleineren Filme intim zu gestalten. Man ist auch mehr am Set.“

Die ‚Love and Death‘-Darstellerin fügte hinzu, dass die Arbeit in Blockbuster-Franchises wie dem MCU „so viel Zeit und Raum in der Welt in Anspruch nimmt“ und betonte, dass es wirklich wichtig für sie gewesen sei, Entscheidungen außerhalb von Marvel zu treffen, die ihren eigenen Geschmack widerspiegeln. Sie sagte: „Dein Geschmack macht dich zu der Künstlerin, die du bist, und das war nichts, worüber ich nachgedacht habe, als ich anfing zu arbeiten. Ich war einfach dankbar, eine arbeitende Schauspielerin zu sein. Ich wollte mich in verschiedene Rollen hineinversetzen und habe nicht wirklich über meinen Geschmack nachgedacht.“