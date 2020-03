Elle Fanning: „Darüber wird nicht wirklich genug gesprochen“

Elle Fanning findet es wichtig, darüber zu sprechen, wie man mit „Trauer und Schmerz umgeht“. Die 21-jährige Schauspielerin spielt in dem Netflix-Film ‚All the Bright Places‘ die Hauptrolle neben Justice Smith. Das romantische Drama erzählt die Geschichte zweier Menschen, die mit den emotionalen und körperlichen Narben ihrer Vergangenheit zu kämpfen haben.

Fanning erklärte nun im Interview mit ‚Collider‘, dass der Streifen ein wichtiges Thema in den Vordergrund rückt. Der Hollywood-Star, der Violet Markey verkörpert, sagte: „Mit Trauer und Schmerz umzugehen ist etwas, über das nicht wirklich genug gesprochen wird.“

Der Film basiert auf dem erfolgreichen Roman von Jennifer Niven und Elle Fanning hofft, dass die Fans des Buches zufrieden mit der Verfilmung sind. Außerdem glaubt die Blondine, dass das Werk von Regisseur Brett Haley anderen jungen Menschen helfen könnte, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wie die Charaktere im Film.

Es ist wirklich passiert

„Violets Zustandskurve bezüglich ihres Trauerprozesses ist etwas, dem wir wirklich treu bleiben wollten. Es ist ihr Prozess und jedermanns Prozess ist anders, aber so ist das Leben“, so die junge Schauspielerin. „Es ist auch Jennifer Nivens Geschichte. Dies ist keine Fiktion. Das ist ihr wirklich passiert, als sie jung war. Sie hatte einen Freund, dem das passiert ist. Also wollten wir sicherstellen, dass es vorsichtig behandelt wurde. Wir dachten auch an die Fans des Buches. Wir trafen viele dieser Kinder und lasen Briefe von Kindern, denen diese Geschichte geholfen hat, und ich hoffe, dass der Film das Gleiche tut. Es gibt jetzt eine echte Gemeinschaft. Ich denke, es ist schön, eine Gemeinschaft und eine Diskussion zu erschaffen.“