Elle Macpherson: Verlobungsgerüchte

Samstag, 3. November 2018 10:30 Uhr

Elle Macpherson sorgt für Verlobungsgerüchte. Die 54-Jährige und der neue Mann an ihrer Seite sollen Gerüchten zufolge schon den nächsten gemeinsamen Schritt gewagt haben.

Nachdem sie sich erst vor rund drei Monaten öffentlich zeigten und ihre Beziehung mit einigen Küssen offiziell machten, gibt es nun Grund zur Annahme, dass sie weitere Zukunftspläne schmieden. Knapp eineinhalb Jahre nach der Scheidung von Milliardär Jeffrey Soffer, könnte Elle wieder vor den Traualtar treten. Als das Supermodel kürzlich am Flughafen in Melbourne gesichtet wurde, fiel sie nicht nur durch ihren perfekt gestylten Look auf. Sie trug eine weiße Hose, ein weißes T-Shirt und eine Sonnenbrille. Dank ihrem schlichten Outfit fiel eines ihrer Accessoires jedoch sofort ins Auge: An ihrer linken Hand trug sie einen Ring.

Schon zweimal verheiratet

Ob es sich dabei jedoch wirklich um den Beweis für eine Verlobung mit dem Mediziner Andrew Wakefield handelt, behielt sie vorerst für sich. Falls die Gerüchte wahr sein sollten, wäre es für die gebürtige Australierin bereits die dritte Ehe. Im Jahr 1986 heiratete sie Gilles Bensimon, einen französischen Modefotografen. Allerdings ging das Paar nach nur drei Jahren wieder getrennte Wege. Danach gab sie im Jahr 2013 Jeffrey, einem US-amerikanischen Unternehmer das Jawort. Nach nur vier Jahren folgte jedoch auch dort die Scheidung.