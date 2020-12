10.12.2020 20:16 Uhr

Ellen DeGeneres ist an Covid-19 erkrankt

Talkshow-Moderatorin Ellen DeGeneres wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Sie informiert ihre Fans: "Momentan geht es mir gut."

Ellen DeGeneres (62, „Home“) wird die Vorweihnachtszeit in Quarantäne verbringen. Die US-amerikanische Talkshow-Moderatorin hat sich mit dem Coronavirus infiziert. In den Sozialen Medien informierte sie ihre Follower am Donnerstag (10. Dezember): „Ich wurde positiv auf Covid-19 getestet.“ Momentan gehe es ihr – „glücklicherweise“ – gut.

„Jeder, der in engem Kontakt mit mir war, wurde benachrichtigt und ich befolge alle vorgeschriebenen Richtlinien“, erklärte DeGeneres weiter. Ob sich ihre Ehefrau Portia de Rossi (47, „Das schwere Los der Leichtigkeit“) ebenfalls infiziert hat, ist nicht bekannt. Seit 2008 sind die Frauen verheiratet. „Ich sehe euch alle nach den Feiertagen wieder“, verabschiedete sich die 62-Jährige in die Quarantäne.

(cos/spot)