Ellen DeGeneres hat auf Twitter auf den Tod ihrer Ex-Partnerin Anne Heche reagiert. Den Angehörigen der Verstorbenen schickt sie all ihre Liebe.

Drei Jahre lang, von 1997 bis 2000, war Ellen DeGeneres die Partnerin von Anne Heche. Über den Tod ihrer Ex-Freundin zeigt sich die TV-Moderatorin in den sozialen Netzwerken geschockt: „Dies ist ein trauriger Tag. Ich Sende Annes Kindern, Familie und Freunden all meine Liebe“, schrieb DeGeneres auf ihrem offiziellen Twitter-Account.

This is a sad day. I’m sending Anne’s children, family and friends all of my love.

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) August 12, 2022