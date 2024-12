Sie meldet sich bei Instagram Ellen DeGeneres: „Unser Bauernhaus wurde nicht überflutet“

Ellen DeGeneres (re.) gibt bei Instagram ein Update zum Leben mit ihrer Ehefrau Portia de Rossi. (jom/spot)

SpotOn News | 02.12.2024, 17:15 Uhr

Ellen DeGeneres blickt bei Instagram auf ihr 20. Beziehungsjubiläum mit Ehefrau Portia de Rossi. Zudem gibt sie in dem Instagram-Post Entwarnung, nachdem Berichte aufgekommen waren, dass ihr britisches Bauernhaus von Hochwasser bedroht sei.

Ellen DeGeneres (66) hat in einem herzerwärmenden Instagram-Post auf 20 Jahre Beziehung mit Ehefrau Portia de Rossi (51) zurückgeblickt. Zu einem Selfie der beiden schreibt sie: "Heute vor 20 Jahren begannen wir diese Beziehung, ohne zu ahnen, was für ein langes, schönes Abenteuer das werden würde."

DeGeneres ist seit Ende 2004 mit dem "Ally McBeal"-Star liiert. Am 16. Mai 2008 gab die Moderatorin einen Tag, nachdem in Kalifornien das Verbot gleichgeschlechtlicher Ehen aufgehoben worden war, in ihrer Talkshow bekannt, ihre Freundin heiraten zu wollen. Drei Monate später traute sich das Paar in seiner Villa in Beverly Hills. Im vergangenen Jahr erneuerten die beiden ihr Ehegelübde.

Video News

"Du bist das Beste, was mir je in meinem Leben passiert ist", erklärt die Moderatorin und Komikerin in ihrem Post. "Du kümmerst dich um mich. Du hilfst mir, das Gute in allem zu sehen. Du hilfst mir, mich zu leiten und mich aufzurichten, wenn ich mich schlecht oder niedergeschlagen fühle." Portia de Rossi sei eine "wunderbare Seele, für die ich so dankbar bin, dass ich eine Partnerin habe, mit der ich dieses verrückte Leben meistern kann. Meine Frau. Meine beste Freundin. Die Liebe meines Lebens."

Am Ende bedankt DeGeneres sich bei ihrer Ehefrau: "Danke, dass du du bist und mich liebst. Ich bin so glücklich, dass wir in den nächsten 20 Jahren zusammen reisen und die Welt erkunden werden und ich freue mich auf unser erstes verschneites Weihnachtsfest." DeGeneres nutzt das Posting auch, um auf die Berichte der vergangenen Tage zu reagieren.

"Für alle, die sich Sorgen machen …"

Die ehemalige US-Talkshow-Gastgeberin und ihre Ehefrau, die nach dem Verlassen der USA in die englische Gegend der Cotswolds gezogen sein sollen, sollen von Hochwasser betroffen sein. Ihr 43 Hektar großes Gelände sei überflutet worden, nachdem die Themse Anfang dieser Woche über die Ufer trat, berichtete die "Daily Mail" am 30. November. Zahlreiche Straßen sind demnach in der Region unpassierbar, nachdem sie mit anderthalb Meter hohem Wasser überflutet wurden, Anwohner seien in ihren Häusern gefangen. "Für alle, die sich Sorgen machen: Unser britisches Bauernhaus wurde nicht überflutet", erklärt DeGeneres jetzt in ihrem Post und gibt damit Entwarnung.