Stars Ellen Pompeo: Ältere Schauspielerinnen werden wegen ihres Talents engagiert

Ellen Pompeo - NOVEMBER 2017 - AVALON - Grey's Anatomy 300th episode celebration - Los Angeles BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.04.2025, 14:00 Uhr

Ellen Pompeo ist überzeugt davon, dass weibliche Stars ab einem bestimmten Alter wegen ihres Talents engagiert werden.

Die 55-jährige Schauspielerin hat in der von Hulu produzierten Dramaserie ‚Good American Family‘ die Hauptrolle übernommen und weigert sich davon auszugehen, dass interessante Charaktere nur in einem bestimmten Alter gespielt werden können. Im Gespräch mit ‚El Pais‘ erklärte Pompeo: „Wenn du in Hollywood richtig jung bist, dann wirst du für dein Talent engagiert, aber auch wegen deiner Schönheit. Man engagiert dich mit 50 aber nicht mehr wegen deiner Schönheit, sondern man engagiert dich einzig und allein wegen deiner Komplexität und deinem Talent. Sicherlich sind Frauen komplexer, wenn sie älter werden, und die Rollen ebenso.“

Mit ihrer langjährigen Darstellung in der Erfolgsserie ‚Grey’s Anatomy‘ ist Pompeo eine der bestbezahltesten Schauspielerinnen im Fernsehen. Dennoch gibt es in Hollywood noch viel zu tun, denn wie die TV-Ikone im Interview weiter verrät, verdiente sie jahrelang weniger als ihr Kollege Patrick Dempsey. „Ich glaube, dass wir Frauen alle füreinander einstehen und uns gegenseitig unterstützen müssen. So viele Frauen waren so nett zu mir und unterstützten mich und ich habe versucht, dasselbe für andere Frauen zu tun“, so Pompeo gegenüber ‚El Pais‘.