Stars Ellen Pompeo erinnert sich an ‚unangenehme‘ ‚Grey’s Anatomy‘-Sexszene

Ellen Pompeo - Emmy Awards - Sept 2021 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.03.2025, 14:00 Uhr

Ellen Pompeo weinte während einer „unangenehmen“ Sexszene für ‚Grey’s Anatomy‘.

Die Schauspielerin, die in 21 Staffeln des Medizindramas zu sehen war, hat verraten, dass sie in Tränen ausbrach, als sie einen intimen Moment mit ihrem Co-Star T.R. Knight filmen musste, weil es sich so „unangenehm“ anfühlte.

Während eines Auftritts im ‚Call Her Daddy‘-Podcast erklärte sie: „TR und ich sind so gute Freunde und wir mussten eine Liebesszene drehen und wir haben beide geweint. Die Szene war so unangenehm und peinlich. Er wollte sie nicht machen, ich wollte sie nicht machen. Als wir es filmten, war es so schlimm.“ Ellens Alptraum ging weiter, als sie gezwungen wurde, die Szene neu zu drehen. Sie fügte hinzu: „Der Sender meinte, es sei zu viel geschubst worden. In deinem schlimmsten Alptraum musst du das einmal machen, wir mussten das neu drehen …“ Es ist Jahre her, dass sie die Szene gefilmt hat, doch Ellen hatte nie den Mut, sie sich anzusehen. Sie sagte: „Ich habe mir die Szene nie angesehen. Ich habe sie nie gesehen. Ich weiß nicht, wie sie gedreht oder wie sie geschnitten wurde, aber ich bin die ganze Szene über in Tränen ausgebrochen, und das sind echte Tränen. Es gab eine Menge Dinge, die ich damals nicht tun wollte.“

Nachdem sie eine so lange Zeit in der Fernsehserie verbracht hatte, war es schließlich Zeit ihre Rolle der Dr. Meredith Grey an den Nagel zu hängen. „Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich wusste nur, dass ich ‚Grey’s‘ wirklich nicht mehr machen konnte. Es war so weit, dass ich mich wirklich wie ein Tier im Zoo fühlte. Ich glaube fest an das Schicksal. Ich dachte, wenn es etwas gibt, das ich tun soll, dann wird es mich finden. Aber ich weiß, dass ich das hier verlassen muss“, so Pompeo.