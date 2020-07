Donnerstag, 23. Juli 2020 18:18 Uhr

Ellie Goulding hatte nur „katastrophale“ Beziehungen

Ellie Goulding sagt, ihre Beziehungen in ihren Zwanzigern seien "Katastrophen" gewesen. Die 33-jährige Sängerin gab im vergangenen Jahr dem 28-jährigen Kunsthändler Caspar Jopling das Ja-Wort - mit ihm hat sie ihr großes Glück gefunden.

Dagegen waren ihre früheren Beziehungen, wie sie nun verrät, reine Zeitverschwendung. Im Gespräch mit dem „People“-Magazin erklärte Ellie Goulding: „Die zwanziger Jahre waren in so vielerlei Hinsicht einfach eine Katastrophe. Ich hatte zu dieser Zeit diese Beziehungen, die alles waren.“

Und weiter: „Ein paar Jahre später frage ich mich: ‚Warum vergeudete ich ihre und meine Zeit damit, dass ich dachte, es sei mehr als das, was es war?‘ Ich brauchte eindeutig diesen Trost und jemanden, der für mich da war. Wenn ich an einige der Menschen zurückdenke, mit denen ich zusammen war, dann frage ich mich: ‚Was zum Teufel hast du gemacht?‘ Das war ein ganz anderes Mädchen.“

Jetzt ist sie glücklich

Nun, in ihren Dreißigern, sei die Musikerin glücklicher und selbstbewusster denn je. „Jetzt bin ich an einem viel besseren Ort und dankbar dafür. Ich habe Dinge über mich selbst gelernt, die ich in der Welt, in der ich auf Tournee war und so hart gearbeitet habe, vielleicht nie gelernt hätte“, so Goulding weiter.