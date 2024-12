Stars Ellie Goulding: Ihr Leben in den letzten Jahren war „ziemlich wild“ Ellie Goulding erzählte, dass ihr Leben in den letzten Jahren „ziemlich wild“ gewesen sei. Die 37-jährige Popsängerin, die mit ihrem Ex-Partner Caspar Jopling den dreijährigen Arthur hat, verriet, dass ihr Leben in letzter Zeit wie eine Achterbahnfahrt war. Die Musikerin verriet jetzt in einem Gespräch mit der ,Bizarre‘-Kolumne der ,The Sun‘-Zeitung in Ischgl in Österreich, […]