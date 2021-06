Ellie Goulding teilt erstes Foto mit ihrem Sohn

Ellie Goulding auf einem Event in London, 2019. (aha/spot)

05.06.2021 14:45 Uhr

Ende April brachte Sängerin Ellie Goulding ihr erstes Kind auf die Welt. Auf Instagram teilte sie nun ein Video, in dem Arthur Ever Winter erstmals zu sehen ist.

Erstmals können die Fans einen Blick auf Ellie Gouldings (34) Sohn werfen. Die Sängerin brachte den kleinen Arthur Ever Winter Ende April zur Welt. Auf Instagram teilte sie nun ein Video, das Einblicke in ihre Schwangerschaft gibt. Nachdem mehrere Ansichten von Gouldings Babybauch eingeblendet werden, ist eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von Mutter und Sohn zu sehen. Gemeinsam liegen die beiden im Bett, die Britin stützt dabei den Kopf ihres Sprosses behutsam.

„Habe ein GROSSES, unerwartetes Nebenprojekt dieses Jahr veröffentlicht“, schreibt die Musikerin scherzhaft zu dem Video. Ihre Schwangerschaft hielt Goulding tatsächlich für die längste Zeit geheim. Erst als sie in der 30. Schwangerschaftswoche angekommen war, ging sie mit den frohen Neuigkeiten an die Öffentlichkeit. Die Geburt ihres Sohnes verkündete ihr Ehemann, Caspar Jopling (29), via Instagram.

„Was für ein Segen“

Gouldings berühmte Freunde freuten sich in der Kommentarspalte über den süßen Clip. „Herrlich“, schrieb etwa YouTuberin Zoe Sugg (31). „Das ist so wunderschön“, kommentierte Model Munroe Bergdorf (33). „So wunderschön. Freue mich so für euch drei. Was für ein Segen“, ließ „Breaking Bad“-Star Aaron Paul (41) die junge Familie wissen.