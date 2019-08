Ellie Goulding wollte lieber wie ein Mann aussehen

Donnerstag, 1. August 2019 09:23 Uhr

Ellie Goulding bevorzugte den „Männerstil“, als sie aufwuchs. Der 32-jährige Popstar sprach über seinen persönlichen Stil und wie sich seine Garderobe im Laufe seiner langjährigen Karriere verändert hat.

Die ‚Hate Me‘-Interpretin betonte dabei, „Mode“ immer schon „geliebt“ zu haben und früher den typischen „Grunge“-Style von Courtney Love und Gwen Stefani kopiert zu haben, weil sie diese „cool“ fand.

Dem ‚W‘-Magazin sagte Goulding: „Ich liebte Gwen Stefani. Brody von The Distillers, Courtney Love. Ich liebte den Grunge-Look. Ich denke, ich bevorzugte den Männer-Stil. Ich kopierte Typen in Bands wie Incubus. Ich liebte Mode, aber ich wusste, dass ich kein Kleid anziehen würde. Ich wollte einfach cool aussehen.“

Die ‚Sixteen‘-Sängerin erinnerte sich auch daran, „große ausgestellte Jeans“ und „Hoodies“ getragen zu haben, als sie in Herefordshire, England aufwuchs. Darin ging sie zu Raves auf dem Land, bei denen alle Anwesenden ähnliche Klamotten trugen. „Ich wuchs auf dem englischen Land auf und ich wuchs mit einem Mix aus Volksmusik und ein wenig Rave-Musik auf, weil wir draußen auf dem Land keine Country-Musik hatten, wir hatten nur Rave-Musik und Dance-Musik und wir hatten diese Raves draußen auf dem Land, in den Feldern und Wäldern und so. Wir trugen Hoodies, aber wir trugen auch große, ausgestellte Jeans. Wir trugen diese Art 70er-Jeans, aber sie waren sehr ‚Grunge‘. Jeder kopierte sich einfach gegenseitig und jeder kopierte seine Idole und Bands“, so die Blondine.

Stylist mit großartigen Visionen

Seither hat sich Ellies Style weiterentwickelt und sie lobte ihren neuen Stylisten Nathan Klein dafür, solch „großartige Visionen“ zu haben. Mit Klein arbeitete der Star auch an seinem 2018er Musikvideo zu ‚Close To Me‘ und Ellie schwärmte: „Er ist ein Zauberer, er ist ein Künstler. Er lässt sich diese großartigen Bilder und Visionen für mich einfallen und alles, worin er mich kleidet, liebe ich einfach.“