Elon Musk postet neues Foto mit Söhnchen X Æ A-Xii

07.02.2021 14:30 Uhr

Elon Musk teilte ein neues Foto seines neun Monate alten Sohnes X Æ A-Xii mit seinen Followern. Die Bildunterschrift gibt erneut Rätsel auf.

Elon Musk (49) ist bekanntlich ein Fan von Rätseln. Bereits über die Herkunft des Namens seines jüngsten Sohnes X Æ A-Xii wurde wild spekuliert. Am Samstag (6. Februar) postete der Tesla-Chef ein neues Bild von sich und dem neun Monate alten Baby auf Twitter. Was er mit der dazugehörigen Bildunterschrift meint, ist wieder mal unklar.

„Das zweite letzte Königreich“, ist neben dem Schnappschuss zu lesen, auf dem der Sohn des gebürtigen Südafrikaners und Sängerin Grimes (32, „Oblivion“) auf seinem Schoß sitzt und mit einer Hand an seinem T-Shirt zerrt. Der Unternehmer selbst hat eine Hand am Smartphone und scheint zu telefonieren.

The Second Last Kingdom pic.twitter.com/Je4EI88HmV

— Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2021