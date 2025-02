Stars Elon Musks ältestes Kind erfuhr online von neuen Halbgeschwistern

Bang Showbiz | 17.02.2025, 18:00 Uhr

Elon Musks älteste Tochter erfuhr von ihren Halbgeschwistern online.

Die konservative Influencerin Ashley St. Clair behauptete vor einigen Tagen, sie habe vor fünf Monaten das 13. Kind des SpaceX-Gründers zur Welt gebracht. Vivian Wilson (21), die der Tech-Mogul mit seiner Ex-Frau Justine hat, scherzte, dass dies nicht das erste Mal sei, dass sie nicht direkt über die Ereignisse im Leben ihres Vaters informiert wurde.

Vivian schrieb in einem Beitrag auf TikTok: „Wow, wenn ich jedes Mal einen Nickel bekommen würde, wenn ich von Halbgeschwistern durch Reddit erfahre, hätte ich zwei Nickels… was nicht viel ist, aber es ist seltsam, dass es zweimal passiert ist, oder?“ Vivian, die 2022 ihren Namen änderte, um ihre Trans-Identität widerzuspiegeln und sich von ihrem Vater zu distanzieren, behauptete später, sie habe von der Existenz der Hälfte ihrer Geschwister online erfahren. Sie sagte in einem ähnlichen Beitrag auf Threads: „Ich hätte ein paar Nickel – was nicht viel ist, aber es ist seltsam, dass es SECHS MAL passiert ist.“ Am nächsten Tag erklärte Vivian, dass sie von der Existenz ihres Halbbruders Techno Mechanicus, dem dritten Kind des 53-jährigen Tesla-CEOs mit Ex-Freundin Grimes, über ein Jahr nach seiner Geburt auf Reddit erfuhr. Sie sagte auf TikTok: „Ich habe von der Existenz meines Halbbruders durch reddit.com/r/rupaulsdragrace erfahren. Das ist eine echte Sache, die mir wirklich passiert ist. Und wenn es verrückt klingt, ist es das auch. Es war 2022, und zu der Zeit habe ich mit Grimes – oder wie ich sie kenne, C – nicht gesprochen.“ Zwischen den beiden gebe es zwar kein böses Blut, aber es gab zu der Zeit einfach keinen Kontakt.