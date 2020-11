Elon Musks Tequila: Wie aus einer Schnaps-Idee bitterer Ernst wird...

11.11.2020 08:11 Uhr

Elon Musk machte 2018 den Scherz, dass Tesla pleite gegangen sei. Dabei verwies er auf einen "Teslaquila". Dieser Schnaps ist nun Wirklichkeit geworden!

Elon Musk ist einer der reichsten Menschen der Welt. Durch seine Beteiligung an der Gründung von PayPal, Space X und Tesla ist er derzeit angeblich fast 95 Milliarden US-Dollar reich (Forbes-Magazin). In der Vergangenheit hatte Musk bereits verschiedene verrückte Ideen auf den Markt gebracht, unter anderem einen Flammenwerfer mit dem Namen „Not A Flamethrower“ (dt.: „Kein Flammenwerfer“). Nun gibt’s den nächsten Spaß von dem Tausendsassa: Schnaps von Tesla!

Im Jahre 2018 wurde häufig gemunkelt, dass Tesla pleite gehe. Die Gerüchte waren so penetrant, dass natürlich auch Mitgründer Elon Musk Wind davon bekam. Prompt nutzte er diese als Vorlage für seinen Aprilscherz bei Twitter. Er schrieb an seine Follower gewandt: „Tesla geht pleite, Palo Alto, 1. April 2018 – Trotz großer Mühen Geld zu sammeln, unter anderem durch den Verkauf der allerletzten Platte Ostereier, sind wir traurig euch mitteilen zu müssen, dass Tesla total pleite ist. So pleite, das kann man nicht glauben.“ Dem Tweet folgte ein weiterer mit den Worten: „Elons Alkoholleiche wurde an ein Tesla Model 3 gelehnt gefunden, um ihn herum lagen ‚Teslaquila‘-Flaschen, die Spuren frisch getrockneter Tränen auf seinen Wangen waren noch sichtbar.“, mit passendem Bild.

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by „Teslaquilla“ bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.

This is not a forward-looking statement, because, obviously, what’s the point?

Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1

— Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2018