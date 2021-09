Elon Musks Weltraumtouristen sind wieder auf der Erde gelandet

19.09.2021 08:38 Uhr

Elon Musks Weltraummission "Inspiration 4" wurde nach rund drei Tagen im All erfolgreich abgeschlossen. Die Weltraumtouristen sind sicher gelandet.

Nach rund drei Tagen im All und mehreren Erdumrundungen ist die erste rein aus Weltraumtouristen bestehende Crew wieder sicher auf der Erde gelandet. Die Raumkapsel des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Star-Unternehmer Elon Musk (50) landete sicher gegen 19:00 Uhr (Ortszeit) vor der Küste Floridas.

An Musks „Inspiration 4“-Mission nahmen der Unternehmer Jared Isaacman, Arztassistentin Hayley Arceneaux, der Air-Force-Veteran Chris Sembroski und die Geowissenschaftlerin Dr. Sian Proctor teil. Isaacman hatte den Flug auch finanziert. „Wir haben es geschafft“, freute sich Proctor unter anderem bei Twitter. Unternehmer Musk schickte dort auch seine „Glückwünsche“.

We did it!! ????????? https://t.co/AF9sBE4b2u

— Dr. Sian “Leo” Proctor (@DrSianProctor) September 19, 2021