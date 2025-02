Neben Stefan Raab und Yvonne Catterfeld Elton fällt aus: Das ist die neue Jury für „Chefsache ESC“

Conchita Wurst (l.) und Nico Santos bestimmen mit, wer für Deutschland beim ESC antreten wird. (eyn/spot)

SpotOn News | 25.02.2025, 12:30 Uhr

Bei "Chefsache ESC" treten neun Acts an, um sich das Ticket für den diesjährigen Eurovision Song Contest zu sichern. Die Entscheidung fällt am 1. März. Mit in der Jury sitzt unter anderem Conchita Wurst, die den Wettbewerb einst selbst gewinnen konnte.

Noch eine Show, dann steht fest, wer Deutschland beim Eurovision Song Contest in Basel vertreten wird. Im Finale von "Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?" sind noch neun Acts im Rennen. Am kommenden Samstag (1. März) treten sie um 20:15 Uhr ein letztes Mal live im Ersten an. Moderiert wird die Show erneut von Barbara Schöneberger (50).

Elton fehlt wegen "eines privaten Termins"

Wie in den vergangenen Shows werden erneut Entertainer Stefan Raab (58) und Sängerin Yvonne Catterfeld (45) die Auftritte der Künstlerinnen und Künstler bewerten. Moderator Elton (53), zuvor der dritte feste Juror, kann im Finale laut einer ARD-Pressemitteilung aufgrund "eines privaten Termins" nicht dabei sein.

An seine Stelle treten dafür gleich zwei Top-Musiker: Nico Santos (32) und Conchita Wurst (36) werden auf dem Jury-Podium Platz nehmen. Letztere kennt sich in der Materie bestens aus: Die Österreicherin Wurst alias Tom Neuwirth konnte den Eurovision Song Contest 2014 mit "Rise Like a Phoenix" selbst schon einmal gewinnen.

So wird Deutschlands ESC-Kandidat bestimmt

Der vierköpfigen Jury wird die Aufgabe zuteil, aus den neun verbliebenen Acts fünf auszuwählen, die in die nächste Runde kommen. Moss Kena, Julika, Benjamin Braatz, Cosby, Abor & Tynna, Feuerschwanz, Leonaroa, Lyza und The Great Leslie werden jeweils einen Coversong sowie den Titel präsentieren, mit dem sie in Basel antreten wollen.

In der letzten Runde bestimmt dann das Publikum per Anruf, SMS oder Online-Vote, wer tatsächlich für Deutschland ins Rennen geht. Das große Finale des Eurovision Song Contests steigt am 17. Mai.