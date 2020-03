Elton John bittet um Unterstützung für Plattenläden

Elton John sorgt sich in der Corona-Krise um das wirtschaftliche Überleben kleiner Plattenläden. Seinen Fans verriet er, wie sie die unabhängigen Anbieter unterstützen können.

Briten-Popstar Elton John ruft seine Fans dazu auf, unabhängige Plattenläden zu unterstützen. Seine Botschaft sendete der 73-Jährige am Donnerstagabend auf Twitter: „Ich weiß, dass es schwierige Zeiten sind, aber bitte versucht, unabhängige Plattenläden zu unterstützen. Viele von ihnen können direkt zu euch nach Hause liefern“, sagte er. Dabei nannte der britische Sänger einige Anbieter, die für Musikfans wichtig seien.

I know these are tough times but please try and support independent record stores. A lot of them can deliver right to your home.

Places like @RoughTrade and @redeyerecords are so important to us music fans, please keep supporting them if you can. #LoveRecordStores ??

Elton xo pic.twitter.com/HFgG6j1vcf

— Elton John (@eltonofficial) March 26, 2020