Stars Elton John denkt viel über den Tod nach

Elton John and David Furnish - charity gala for Devil Wears Prada musical Dec 1 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.03.2025, 09:00 Uhr

Der 78-jährige Popstar gibt zu, dass ihm seine eigene Sterblichkeit Angst macht.

Elton John gibt zu, dass er viel über seinen eigenen Tod nachdenkt.

Der 78-jährige Popstar, der mit seinem Ehemann David Furnish die Söhne Zachary (14) und Elijah (11) großzieht, hat sich für den neuen Song ‚Never Too Late‘ mit Brandi Carlile zusammen getan. Im Lied geht es um Elton Beziehung zu seinem langjährigen Weggefährten Bernie Taupin und obwohl der Sänger betont, dass „keinesfalls sentimental“ ist, hat ihn der Arbeitsprozess doch des Öfteren an seine eigene Sterblichkeit erinnert. In der Sendung ‚CBS News Sunday Morning‘ erklärte er: „Dieser Song dreht sich sowohl um Bernie als auch um mich. Es geht um uns beide und wie wundervoll unsere Liebe und Freundschaft war, unser Songwriting, was wir gemacht und erreicht haben. Ich kann mir mein Leben nicht ohne ihn vorstellen. Wenn man ein bestimmtes Alter erreicht… ich bin keinesfalls sentimental, aber plötzlich denkt man ‚Ich will niemals… Ich will, dass meine Jungs für immer in meinem Leben sind, ich will, dass David in meinem Leben ist. Ich will meine Freunde. Ich will nicht sterben. Leider werden wir das alle. Falls nicht irgendeine Pille erfunden wird!“

Der ‚Crocodile Rock‘-Interpret, der im Laufe seiner Karriere über 300 Millionen Tonträger verkauft hat, betont außerdem, dass seine musikalischen Leistungen niemals so viel bedeuten werden wie seine privaten Errungenschaften. Bei einem Event in London sagte Elton am Mittwoch (26. März): „Auf meinem Grabstein soll nichts über den verdammten Crocodile Rock stehen. Ich will, dass dort einfach geschrieben steht: ‚Er war ein großartiger Vater.'“