Sehr langsamer Heilungsprozess Elton John hat nach Augeninfektion eingeschränkte Sicht

Elton John erholt sich seit Wochen von einer schweren Infektion. (wue/spot)

SpotOn News | 04.09.2024, 00:10 Uhr

Der britische Megastar Elton John kämpft mit den Folgen einer schweren Augeninfektion. Er berichtet von einem langwierigen Heilungsprozess und davon, dass er derzeit mit einem Auge nur eingeschränkt sieht.

Elton John (77) hat in den vergangenen Wochen im Stillen gegen eine Augeninfektion gekämpft. Leider hat der britische Sänger aktuell deshalb nur eine eingeschränkte Sicht, wie er jetzt berichtet. Er sei aber positiv gestimmt und habe Fortschritte gemacht.

"Im Laufe des Sommers hatte ich mit einer schweren Augeninfektion zu kämpfen, die leider dazu geführt hat, dass ich auf einem Auge nur noch eingeschränkt sehen kann", berichtet der Sänger in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform Instagram. Er sei auf dem Weg der Besserung, es handle sich aber um einen äußerst langsamen Heilungsprozess und es werde noch einige Zeit dauern, bis er auf dem betroffenen Auge wieder sehen könne.

Elton Johns Dank gilt seinen ausgezeichneten Ärzten, Krankenschwestern und der Familie

"Ich bin so dankbar für das hervorragende Team von Ärzten und Krankenschwestern und meine Familie, die sich in den letzten Wochen so gut um mich gekümmert haben", schreibt Elton John weiter. Er habe den Sommer in Ruhe zu Hause verbracht, um sich zu erholen und er sei "über den Fortschritt, den ich bisher bei meiner Heilung und Genesung gemacht habe, positiv gestimmt".

Innerhalb weniger Stunden nach Veröffentlichung des Beitrages gingen tausende Genesungswünsche in den Kommentaren ein – darunter auch von zahlreichen Promis. "Ich sende dir so viel Liebe, Elton! Gute Besserung. Liebe dich", schreibt etwa die Modeschöpferin Donatella Versace (69). "Ted Lasso"-Star Hannah Waddingham (50) schickt "goldene, heilende Vibes". Daneben melden sich unter anderem auch Supermodel Linda Evangelista (59) und die Schauspielerin Rosanna Arquette (65).

Vor rund einem Jahr war Elton John gestürzt und hatte eine Nacht im Krankenhaus verbringen müssen. Ein Sprecher bestätigte damals der britischen BBC, dass der Megastar "nach einem gestrigen Ausrutscher" in seinem Haus in Südfrankreich vorsorglich die örtliche Klinik aufgesucht habe. Am Folgetag war er jedoch entlassen worden und befand sich "bei guter Gesundheit" wieder in seinem Zuhause.