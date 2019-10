Elton John lästert über Madonna: „Ich habe mich über sie lustig gemacht“

Elton John hat kein Verständnis für Madonnas Kritik an Lady Gaga. Der 72-jährige Sänger hat erst vor ein paar Tagen seine Biografie ‚Ich‘ veröffentlicht, in der er schonungslos seine größten Skandale offenlegt.

Aber auch die seiner Wegbegleiter lässt er dabei nicht unberührt. So schreibt er darin: „Ich habe mich früher lustig über Madonna gemacht, weil sie auf der Bühne Playback gesungen hat, doch das richtige Problem für mich fing an, als sie Gaga runtergemacht hat.“

Quelle: instagram.com

„Gott, ich hoffe nicht“

Im Jahr 2012 hatte Madonna ‘ABC News’ ein Interview gegeben, auf das er nun eingeht: „Ich verstehe schon, dass Gagas Single ‚Born This Way‘ Madonnas ‚Express Yourself‘ ähnelt, aber ich verstehe nicht, warum sie so unhöflich und gemein deswegen sein musste. Sie hätte es lieber als Kompliment sehen sollen. Ganz besonders, wenn sie behauptet ein Champion für Frauen zu sein.“

Quelle: instagram.com

In dem Buch hatte der Sänger aber auch das gute Verhältnis zu seinem Freund Eminem offengelegt und in einem Interview mit ‘Guardian’ verraten, was ihm der Rapper zur Hochzeit mit seinem Mann David Furnish geschenkt hat:

„Eminem hat mir und David passende Penisringe geschenkt, als wir heirateten. Das war sein Geschenk. Sie sitzen da wie Kronjuwelen in dieser wunderschönen Box auf Samtkissen. Sie sind wundervoll anzuschauen. Ich weiß nicht, ob irgendeiner unserer Gäste sie benutzt hat. Gott, ich hoffe nicht.“