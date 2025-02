Zusammenarbeit mit Brandi Carlile Elton John: Neues Album entstand in 20 Tagen

Elton John: Im April erscheint ein neues Album. (hub/spot)

SpotOn News | 06.02.2025, 13:18 Uhr

Die Platte sei eine der schwierigsten gewesen, die er je aufgenommen habe, sagt Elton John über sein neues Album mit Brandi Carlile. "Who Believes In Angels?" entstand in 20 Tagen.

Neue Musik aus einer besonderen Zusammenarbeit: Pop-Ikone Elton John (77) und die US-amerikanische Singer-Songwriterin Brandi Carlile (43) haben ein gemeinsames Album aufgenommen. Die Platte mit dem Titel "Who Believes In Angels?" erscheint am 4. April.

Das Besondere: Die beiden Musik-Stars haben sich für die Aufnahmen nur 20 Tage Zeit genommen, wie unter anderem "The Hollywood Reporter" berichtet. "Diese Platte war eine der härtesten, die ich je gemacht habe, aber gleichzeitig auch eine der großartigsten musikalischen Erfahrungen meines Lebens", schwärmt John von der intensiven Zusammenarbeit.

Lang gehegter Traum

Für die Produktion holten sich die beiden Künstler namhafte Unterstützung ins Studio: Grammy-Gewinner Andrew Watt (34) sowie Elton Johns langjähriger Songwriting-Partner Bernie Taupin (74) waren Medienberichten zufolge an der Entstehung beteiligt.

Für Brandi Carlile erfüllt sich mit dem Album ein langgehegter Traum: "Ich kann immer noch nicht fassen, dass ich das machen durfte." Es sei "eine unglaublich herausfordernde und inspirierende Umgebung" gewesen.

Auf dem Instagram-Account von Elton John heißt es unterdessen unter anderem zu dem Projekt: "'Who Believes In Angels?' fühlt sich an, als würde ich in eine andere Ära eintreten, und ich stoße die Tür auf, um in die Zukunft zu kommen."

Er habe sich dafür entschieden, ein Album mit Carlile zu machen, "weil unsere Freundschaft so eng war und ich einfach den Instinkt hatte, dass wir etwas wirklich, wirklich Erstaunliches produzieren könnten", fügte er hinzu.

"Es war einer der schwierigsten kreativen Prozesse, die ich je erlebt habe, aber ich könnte nicht stolzer auf das Ergebnis sein. Ich wollte dieses Album mit Brandi machen, weil ich wusste, wozu sie fähig ist, und ich wollte mit ihr singen und spielen, weil ich wusste, dass es etwas Besonderes sein würde."