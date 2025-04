Stars Elton John sammelt Spenden, nachdem Donald Trump Gelder in der AIDS-Forschung gekürzt hat

Bang Showbiz | 18.04.2025, 11:00 Uhr

Der britische Sänger veranstaltet bereits seit vielen Jahren Benefizevents, um HIV-positiven Menschen zu helfen.

Elton John und Brandi Carlile bitten um Spenden für die AIDS-Forschung, nachdem Donald Trump staatliche Förderungen gestrichen hat.

Die US-amerikanische Regierung hat einen Großteil der Finanzierung für lebenswichtige Programme gecancelt, obwohl Experten davor warnten, dass auf diese Weise jahrzehntelanger Fortschritt für Menschen mit AIDS und HIV-positive Personen rückgängig gemacht werden könnte. Voraussagen zufolge könnte die Anzahl der Menschen, die an dem Virus, der das menschliche Immunsystem angreift, sterben, ab 2030 signifikant steigen.

Elton und Brandi wollen mit der ‚Elton John AIDS Foundation‘ und der ‚Looking Out Foundation‘ deshalb jetzt Spenden eintreiben, um die verlorenen Gelder zumindest zu einem Teil auszugleichen. Über die Aktion sagte der 78-jährige Popstar: „Ohne sofortiges Handeln könnte jahrzehntelanger Fortschritt im weltweiten Kampf gegen HIV rückgängig gemacht werden, was eine globale Gesundheitskrise hervorrufen würde, für die wir sowohl die Macht als auch das Werkzeug haben, um sie zu verhindern. Unsere Mission ist wichtiger als je zuvor – wir weigern uns irgendjemanden zurückzulassen – und ich bin so glücklich, dass Brandi nicht nur eine wundervolle Kollegin und Künstlerin ist, sondern auch eine enge Freundin, die meine Vision einer Welt, in der HIV-Pflege Priorität hat und geschützt wird, teilt.“