Elton John schwer beeindruckt von Taron Egerton als Elton John

Mittwoch, 20. Februar 2019 15:17 Uhr

Taron Egerton beeindruckte Sir Elton John am ‚Rocketman‘-Set mit seinem Gesang. Der 29-jährige walisische Schauspieler verwandelte sich für die neue Filmbiografie über das Leben des legendären Musikers in den ‚Crocodile Rock‘-Interpreten und beeindruckte diesen scheinbar sogar mit seinen Gesangsqualitäten.

Musikproduzent Giles Martin ist in einem ersten Teaser für den Film zu sehen und sagt: „Elton sagte ‚Ich denke nicht, dass ich jemals jemanden gehört habe, der meine Songs besser singt als Taron.‘ Und das Ding bei Elton ist, dass er Tarons Interpretationen der Songs haben will.“ Regisseur Dexter Fletcher fügte hinzu: „Taron singt wirklich in dem Film und er ist so überzeugend. Seine Stimme ist unglaublich. Taron ist ein Schauspieler von unglaublicher Spannweite.“

Taron Egerton hatte zuvor eingeräumt, die Herausforderung genossen zu haben, die mit der Rolle des britischen Jahrhundertmusikers einher ging.

Eher ein Musical statt ein Biopic

Der ‚Kingsman: The Secret Service‘-Star sagte 2017 in der ‚The Jonathan Ross Show‘: „Ich werde Elton John in einem Musical spielen. Ich bin sehr aufgeregt, darüber zu sprechen. Es ist etwas, dass mich so aufgeregt werden lässt. Eltons Produktionsfirma und Matthew Vaughns Produktionsfirma – die ‚Kingsman‘ gemacht haben – planen ein Musical, eine Fantasie, nicht wirklich eine Filmbiografie, über die frühen Jahre von Elton John. Seine Songs werden zu hören sein und ich werde als älterer [Elton] schauspielern und singen.“

Der ‚Robin Hood‘-Schauspieler war außerdem begeistert, für das Projekt selbst singen zu können, wie er damals schon preisgab: „Ich werde alles machen. Ich werde es auch am Set tun. Wir werden eine Reihe Techniken benutzen, aber ich werde immer am Set singen. Kein so tun, als ob. Ich bin einfach nicht daran interessiert, das so zu machen.“