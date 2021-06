Elton John: Seine Mutti war nicht begeistert von seiner Heirat

26.06.2021 20:00 Uhr

Die britische poplegende Elton John verriet jetzt, dass seine Mutter „leicht homophob“ war.

Der 74-jährige Musiker und sein Ehemann David Furnish gingen im Jahr 2005 eine eingetragene Lebenspartnerschaft ein. Im Jahr 2014 konnten sie dann endlich offiziell heiraten.

„Viele werden verstoßen“

Eltons Mutter Sheila Farebrother freute sich jedoch nicht mit dem Paar, wie der „Rocketman“-Interpret und sein Ehemann nun preisgaben.

Beim „YouTube Pride 2021“ erklärte David: „Wir umgeben uns mit den Menschen, die uns beibringen, mit Dingen umzugehen, die uns unterstützen. Viele Menschen werden von ihren biologischen Familien verstoßen. Insbesondere in der queeren Community. Sich zu outen kann eine sehr schwere Sache sein.“

Elton Johns Coming Out war für die Familie ok

Elton John fügte hinzu: „Familien können sehr pro oder sehr anti sein. Meine Familie, meine Mutter und mein Stiefvater, waren sehr, sehr okay mit meinem Coming-Out. Als ich meine eingetragene Lebenspartnerschaft haben wollte — kurz bevor meine eingetragene Lebenspartnerschaft feststand — war meine Mutter wirklich dagegen, denn so gibt man offiziell zu, dass man schwul ist. Es war sehr schlimm, sie ruinierte mir den Tag. Unseren Tag wohl eher, mit ihrer Attitüde. All diese Jahre dachte ich, dass sie uns unterstützt, doch im Hintergrund war sie immer noch leicht homophob.“ (Bang)