Elton John: So läuft seine Oscar-Party 2021 ab

23.04.2021 21:01 Uhr

Sir Elton John wird seine traditionelle Oscar-Party auch im zweiten Pandemie-Jahr abhalten. Fans dürfen dabei sein.

Der „Rocketman“-Star veranstaltet jedes Jahr eine Feier vor den Oscars, um Geld für die Elton John AIDs Foundation zu sammeln, aber nun gibt er seinen Fans die Chance, bei dem Event virtuell mit dabei sein zu können.

38 Millionen leben mit HIV

Die Fans des ikonischen Musikers können an der besonderen Party am 25. April für umgerechnet rund 17 Euro teilnehmen. In einem Videoclip, der online veröffentlicht wurde, verkündete der Künstler Details und rief zur Unterstützung für seine Foundation auf.

In einem Statement sagte er: „In diesem Jahr bringen wir unsere Oscar-Party zum allerersten Mal für einen unvergesslichen Abend mit David, mir und meinem lieben Freund Neil Patrick Harris und der unglaublichen Dua Lipa, plus vieler fantastischer überraschender Gesichter, virtuell zu den Menschen nach hause. Heutzutage müssen wir mehr als je zuvor sicherstellen, dass nicht eine Pandemie die nächste mit sich bringt und wir dürfen nicht die 38 Millionen Menschen vergessen, die weltweit mit HIV leben, die unsere Hilfe, Liebe und Unterstützung brauchen, also hoffen wir, dass alle mit uns bei dieser besonderen Pre-Oscar-Party mitmachen werden.“ (Bang)

Tickets zu dem Stream gibt’s hier!