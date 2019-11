Elton John über das Windeldrama in seiner Show und seine Glatze

Elton John hat jetzt in einem berührenden Interview mit BBC One verraten, unter welchen tragischen Umständen er Auftritte in Las Vegas absolvieren musste. Der Meister trug Windeln.

2017 musste sich Elton John wegen Prostatakrebs einer Operation unterziehen. Die verlief zwar erfolgreich, aber der Eingriff beeinträchtigt seine Blasenkontrolle. Deshalb musste der heute 72-Jährige bei Konzerten gegen unkontrolliertes Wasserlassen Windeln tragen. Die erste Show fand nur zwei Wochen nach einer Prostataoperation statt. „Wenn das die Zuschauer gewusst hätten“, sagte John in dem fast einstündigen Interview „Elton John: Unzensiert“ mit Talkmaster Graham Norton vom britischen Fernsehsender BBC One.

Nur ein paar Tage später hatte der Star mit einer Infektion zu kämpfen, die ihm fast das Leben kostete, wie er in seiner kürzlich erschienenen Autobiografie „Ich“ verriet.

„Ich bin wie eine bionische Frau“

In dem Fernseh-Interview ging der „Rocketman“-Sänger auch auf seinen langjährigen Kampf gegen seine Glatze ein. Der Musiker hatte sich ja Haare transplantieren lasen. „Ich mag es nicht, kahl zu sein. Ich sehe aus wie Shrek“. Dann witzelte der Musiker: „Ich bin wie eine bionische Frau“, und erzählte, dass er einen Herzschrittmacher habe, keine Mandeln, keine Prostata, keinen Blinddarm – und eben keine Haare.

Erst Ende Oktober musste der Vater von zwei adoptierten Söhnen ein in Indianapolis (USA) geplantes Konzert auf seiner aktuellen Tour absagen, weil er sich wegen einer Ohrenentzündung unwohl fühlte und Antibiotika nahm. Bei Twitter ließ er verkünden: „Ich hasse es, meine Fans enttäuschen zu müssen, aber ich schulde es euch, dass ich die beste ‚Elton Farewell Tour‘-Show auf die Beine stelle – und das ist leider einfach nicht möglich.“

Shows in Deiutschland

Übrigens: 2020 gibt Elton John drei Konzerte in Deutschland. Hier die Termine:

15.09. Hamburg, Barclaycard Arena

20.10. Berlin, Mercedes Benz Arena

23.10. Köln, Lanxess Arena