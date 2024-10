Gags zu Gesundheitszustand Elton John über entfernte Körperteile: „Von mir ist nicht viel übrig“

Verfügt nur noch über wenige Originalkörperteile: Elton John (tj/spot)

SpotOn News | 03.10.2024, 13:31 Uhr

Bei einer Vorführung des Dokumentarfilms "Elton John: Never Too Late" listete der 77-jährige Superstar sämtliche Körperteile auf, die ihm bisher entfernt wurden.

Mehr als 40 Jahre ist es her, dass der britische Sänger Elton John (77) seinen trotzigen Superhit "I'm still standing" in die Welt hinausschickte. Doch auch im nunmehr gehobenen Alter steht der Künstler immer noch aufrecht – und hat trotz vielerlei körperlicher Gebrechen seinen legendären Humor nicht verloren.

Entertainer ist lebendes Ersatzteillager

In einer Rede bei einem Screening seines neuen Dokumentarfilms "Elton John: Never Too Late" auf dem New York Film Festival scherzte der Musiker über seine vielen gesundheitlichen Probleme. Dabei stellte er sich einem Bericht der "New York Post" zufolge als eine Art lebendes Ersatzteillager dar und gab dem amüsierten Publikum eine umfassende Übersicht zu sämtlichen Körperteilen, die man ihm im Laufe seines Lebens entfernt habe.

"Ich habe keine Mandeln mehr, keine Polypen und keinen Blinddarm", erklärte er dort. "Ich habe keine Prostata. Ich habe weder eine rechte Hüfte noch ein linkes oder rechtes Knie. Das Einzige, was mir noch geblieben ist, ist meine linke Hüfte. "

Wie das Blatt weiter berichtet, ließ sich Elton John bereits in den 1990ern aufgrund von Herzrhythmusstörungen einen Herzschrittmacher einsetzen. Zudem leide er an drastischem Hörverlust, der durch jahrelanges Touren verursacht worden sei. Im September gab der Sänger zudem bekannt, dass er sich soeben von einer schweren Augeninfektion erholt habe, die zwischenzeitlich seine Sehkraft eingeschränkt habe.