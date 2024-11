An Diabetes erkrankt Elton John unter strenger Diät: „Sehne mich nach Schokolade und Eis“

Elton John vermisst Süßigkeiten. (hub/spot)

SpotOn News | 13.11.2024, 10:57 Uhr

Elton John achtet bei seiner Ernährung streng auf seine Gesundheit. Jetzt verrät der Sänger, was er unter den ungesunden Lebensmitteln am meisten vermisst.

Elton John (77) hat offenbar einen sehr strengen Ernährungsplan. Der britische Sänger verriet laut "Hello!"-Magazin in "Ruthie's Table 4"-Podcast, dass er keinen Zucker esse und es lange her sei, dass er sich zuletzt eine "süße Leckerei" gegönnt habe. Bereits Anfang der 2000er Jahre wurde bei dem Musikstar Diabetes diagnostiziert.

Video News

"Ich kann einen Apfel haben, ich kann ein bisschen Melone essen", sagte er dem Bericht zufolge in dem Podcast und fügte hinzu: "Solange man vernünftig damit umgeht, schießt es den Blutzuckerspiegel nicht in die Höhe. Aber ich sehne mich nach Schokolade und Eis, ich kann kein Eis haben." Deswegen wisse er auch, was er sich als Henkersmahlzeit wünschen würde: Diese würde "nichts außer Süßigkeiten enthalten, weil ich sie jetzt nicht essen kann". Weiter sagte Elton John: "Ich mag alle möglichen Dinge, die nicht gut für mich sind. Gebratenes Hühnchen, Donuts."

Lange Liste an gesundheitlichen Problemen

Während Elton John seine Diabetes-Erkrankung gut im Griff zu haben scheint, hatte er im Laufe der vergangenen Jahre auch mit anderen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Bei einer Vorführung seines neuen Dokumentarfilms "Elton John: Never Too Late" auf dem New York Film Festival scherzte der Musiker Anfang Oktober selbst darüber. Laut "New York Post" gab er dem amüsierten Publikum damals eine umfassende Übersicht zu sämtlichen Körperteilen, die man ihm im Laufe seines Lebens entfernt habe: "Ich habe keine Mandeln mehr, keine Polypen und keinen Blinddarm", erklärte er dort. "Ich habe keine Prostata. Ich habe weder eine rechte Hüfte noch ein linkes oder rechtes Knie. Das Einzige, was mir noch geblieben ist, ist meine linke Hüfte. "

Im September hatte der 77-Jährige zudem bekannt gegeben, dass er sich soeben von einer schweren Augeninfektion erholt habe, die zwischenzeitlich seine Sehkraft eingeschränkt habe.