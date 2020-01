Elton John unterstützt Harry und Meghan

Elton John steht hinter der Entscheidung von Prinz Harry und Herzogin Meghan. Der legendäre Musiker, der bereits mit Harrys verstorbener Mutter Prinzessin Diana eng befreundet war, steht auch dem Prinzen und seiner Ehefrau sehr nahe.

Nachdem das Herzogenpaar letzte Woche die Bombe platzen ließ und verkündete, dass es sich von den royalen Pflichten zurück ziehen möchte, fielen die Reaktionen zunächst ziemlich harsch aus. Der ‚Rocketman‘-Hitsänger jedoch steht hinter der Entscheidung seiner Freunde und unterstützt sie, wo er nur kann.

Ein Bekannter enthüllte gegenüber der Zeitung ‚The Sunday Mirror‘: „Elton spricht mit Harry und Meghan jeden Tag. Er ist eine Inspiration, beinahe eine elterliche Figur. Sie haben diese Entscheidung alleine getroffen, aber er ist eine Schulter zum Anlehnen und hörte zu, als sie von ihren Plänen erzählten. Er ist eine stetige Unterstützung, vor allem für Meghan und zeigt sich ihnen beiden gegenüber sehr beschützerisch.“ Ein weiterer Insider fügte hinzu: „Er ist ihr Fels in der Brandung. Er würde ihnen niemals sagen, was sie tun sollen, bietet ihnen aber ein lauschendes Ohr und hilft ihnen dadurch.“

John verteidigte ihre Privatflüge

Der 72-Jährige nahm Prinz Harry und Herzogin Meghan bereits früher schon einmal öffentlich in Schutz. Im August 2019 gerieten die beiden Royals ins Kreuzfeuer, weil sie mehrere Privatflüge nutzten, während sie sich aber gleichzeitig für den Klimaschutz aussprachen.

Auf Twitter erklärte der Sänger damals: „Ich bin zutiefst erschüttert über die heute in der Presse veröffentlichten verzerrten und böswilligen Berichte über den Privataufenthalt des Herzogs und der Herzogin von Sussex in meinem Haus in Nizza letzte Woche.“ Er fühle sich „zutiefst verpflichtet“, Prinz Harry und seine Familie vor der Presse zu schützen, weshalb er ihnen sein Privatjet zur Verfügung gestellt habe, heißt es weiter.