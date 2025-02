Musik Elton John zertrümmert iPad: Wutanfall im Studio mit Brandi Carlile

Elton John and Brandi Carlile - Golden Globes 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.02.2025, 11:00 Uhr

Sir Elton John „zertrümmerte sein iPad“ und sagte seiner Freundin und Kollaborateurin Brandi Carlile, sie solle sich „verpissen“, während sie an ihrem neuen Album arbeiteten.

Der 77-jährige Musikstar und die 43-jährige Sängerin sind langjährige Weggefährten und hatten sich zuletzt wieder zusammengeschlossen, um die Platte ‚Who Believes In Angels?‘ aufzunehmen, das am 4. April veröffentlicht wird. Das Duo war gemeinsam im Studio, als der ‚Tiny Dancer‘-Hitmacher sich noch von einer Hüftoperation erholte, und offenbar schoss das körperliche Leiden auf sein Gemüt. Er war „sehr schlecht gelaunt“, was zu einer chaotischen Aufnahmeerfahrung und einem waschechten Wutausbruch führte, wie Brandi jetzt erzählte.

„Er zertrümmerte sein iPad. Er zerbrach Kopfhörer. Es gab wirklich erstaunliche, klassische Elton John-Ausbrüche“, verriet Brandi in einem Interview mit ‚The Guardian‘. „Meine Texte wurden zerfetzt und auf den Boden geworfen – er sagte: ‚Verpiss dich, Brandi.‘ Er schrie: ‚Vorhersehbar! Klischee!'“ Elton, der aktuell mit Sehverlust kämpft, wodurch es ihm schwerer fällt, an Musik zu arbeiten, betonte aber, dass sein unberechenbares Verhalten auf Angst in sich selbst zurückzuführen war. All diese negativen Emotionen verschwanden aber, als er sich in das Projekt hinein entspannte. Er erklärte: „Es war nicht, dass ich Angst vor anderen Menschen hatte. Es war, dass ich Angst vor mir selbst hatte. Als wir die ersten drei Lieder durchhatten, wussten wir, dass wir etwas hatten. Und ich war viel entspannter… aber ich war auch ein kleiner Albtraum.“ Elton entschuldigte sich außerdem für seine Ausbrüche, indem er Brandi mit „Whisky Sours und Steak in seinem Lieblingsdiner“ verwöhnte.

Der ‚I’m Still Standing‘-Hitmacher zog sich 2023 nach seiner ‚Farewell Yellow Brick Road‘-Tour von der Bühne zurück. Im gleichen Jahr war er auch Headliner beim Glastonbury-Festival und gab später zu, dass er dachte, seine Karriere sei nach diesem Auftritt vorbei. Elton betont nun, dass er einfach den „alten Elton zu Bett gebracht“ habe. Er sagte: „Ich denke, was Glastonbury für mich und für meinen Ruf in England getan hat, war etwas, wonach ich mein ganzes Leben lang gesehnt habe. Das ist der Grund, warum ich den alten Elton zu Bett bringen wollte.“ Der ‚Crocodile Rock‘-Sänger habe sich nie als „coolen“ Rock-Star-Typ gesehen, wie David Bowie oder Rolling Stones Sir Mick Jagger, aber er möchte nicht mehr der „kuschelige Elton“ sein. „Als ich der schwule Vorsitzende eines Fußballclubs war (Watford FC), waren wir sehr erfolgreich; das war ziemlich radikal. Aber ich bin nicht Bowie, und ich bin nicht Mick, und ich war nie ‚cool‘ wie Nick Cave. Ich bin einfach ich und ich muss das akzeptieren.“