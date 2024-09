"Nichts mit Geldverdienen zu tun" Elton macht Hoffnung: Kommt Raabs Streaming-Show auch ins Fernsehen?

In der ersten Ausgabe von "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" trat zunächst Kandidat Oliver Buse (v.l.) gegen Stefan Raab unter den Augen von Elton an. Die Show läuft mittwochs ab 20.10 Uhr bei RTL+. (ae/spot)

SpotOn News | 19.09.2024, 07:46 Uhr

Am 18. September lief Stefan Raabs mit Spannung erwartete neue Show "Du gewinnst hier nicht die Million" bei RTL+, mit der er nach fast zehn Jahren seine Rückkehr auf die Bildschirme feiert. Wie sein alter und neuer Praktikant ausplauderte, könnte die Sendung irgendwann auch ins lineare TV kommen.

Als Stefan Raab (57) am späten Samstagabend (14. September) verriet, dass er mit der Quiz-Show "Du gewinnst hier nicht die Million" sein Comeback feiert, regte sich sofort auch Kritik von Fans: Warum kehrt der Entertainer nach fast zehn Jahren TV-Abstinenz im Streamingportal RTL+ zurück, sodass nur Abonnenten in den Genuss seiner neuen Sendung kommen können? Darauf reagierte nun sein Kumpel Elton (53), der als Showpraktikant von Raab seine Karriere startete und auch in der neuen Show wieder dabei ist.

"Es ist einfach ein Experiment"

Die Entscheidung habe "überhaupt nichts mit Geldverdienen" zu tun. "So viele neue Abos kann es gar nicht geben, wie RTL mit einem einzigen Werbespot im linearen TV verdienen würde", betonte er in seiner Instagramstory, kurz bevor die erste Ausgabe an den Start ging. Dann führte er aus: "Es ist einfach ein Experiment und auf RTL+ kann man einfach ein bisschen mehr machen." Dann stellte er noch in Aussicht, dass das letzte Wörtchen in der Sache womöglich noch nicht gesprochen ist: "Und wenn es funktioniert, dann, ja, dann kommt es vielleicht irgendwann ins lineare TV." Doch RTL habe "im Moment leider keine Sendeplätze" frei, deshalb starte die Show erstmal bei RTL+.

"Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" hat sich in der Premiere als Mischung aus "TV total" und "Schlag den Raab" entpuppt. Zu Beginn gab es ein rund halbstündiges Comedy-Intro, in dem Raab in gewohnter Manier seine Box-Gegnerin Regina Halmich (47) und andere Promis aufs Korn nahm. Danach beginn der Spiel-Teil, in dem Kandidaten die Chance haben, eine Million Euro zu gewinnen. Sie müssen dafür gegen Raab in Quiz und Wettkämpfen antreten. Die Show läuft immer mittwochs ab 20.10 Uhr bei RTL+.