Stars Elvira schießt gegen Herzogin Meghan

Elvira, Mistress of the Dark - Cassandra Peterson - at Fright Dome - Avalon - 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.05.2025, 11:00 Uhr

Die Herrscherin der Dunkelheit hat der ehemaligen Schauspielerin ein paar "Schönheitstipps" mit auf den Weg gegeben.

Elvira hat Herzogin Meghan ein paar „Schönheitstipps“ mit auf den Weg gegeben.

Die selbsternannte Herrscherin der Dunkelheit, die mit bürgerlichem Namen Cassandra Peterson heißt, hat sich nun endlich selbst zu Wort gemeldet, nachdem die Ehefrau von Prinz Harry gescherzt hatte, sie habe nach einer vermasselten Haarfärbung während der COVID-19-Pandemie „fast schon wie Elvira“ ausgesehen. Auf Instagram schrieb die 73-jährige Horrorikone dazu jetzt: „Hey Prinzessin, wenn du jemals Schönheitstipps von einer Königin brauchst, dann lass es mich wissen.“

Meghan ist offenbar nicht die erste Prominente, die Elvira nicht mit dem gebührenden Respekt behandelt. Erst im vergangenen Jahr hatte die düstere Fernsehlegende Ariana Grande vorgeworfen, bei einer ihrer Performances hinter den Kulissen ziemlich unfreundlich gewesen zu sein. In einer Frage-und-Antwort-Runde auf der ‚Knott’s Berry Farm‘ in Kalifornien gab Elvira preis: „Sie kam vorbei und brachte zwanzig Gäste mit. Sie wollte also 21 Tickets. Wir sagten nur: ‚OK.‘ Wir gaben ihr die Tickets und sie kam Backstage. Sie fragte, ob sie Fotos mit all den Freunden und Verwandten machen kann, die sie mitgebracht hatte. […] Ich fragte sie: ‚Können wir ein Foto zusammen machen?‘ Und sie sagte: ‚Nein, das mache ich eigentlich nicht.‘ Und dann ging sie, bevor meine Show anfing. Alle ihre Verwandten blieben und sie haute ab.“