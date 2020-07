Elvis-Witwe Priscilla Presley über Tod ihres Enkels: „Düsterste Tage“

Donnerstag, 23. Juli 2020 11:35 Uhr

Auf Facebook trauert Elvis-Witwe Priscilla Presley um ihren kürzlich verstorbenen Enkel Benjamin Keough. Der Schock über den Verlust sei "verheerend" für die ganze Familie.

Vor etwas weniger als zwei Wochen ist Benjamin Keough (1992-2020), der Enkel von Priscilla Presley (75), verstorben. Auf Facebook erklärt die Witwe von Elvis Presley (1935-1977) nun, wie sehr der Tod des erst 27-Jährigen die gesamte Familie mitgenommen hat – insbesondere ihre Tochter Lisa Marie Presley (52), die Mutter von Benjamin, sowie dessen Vater Danny Keough (55).

These are some of the darkest days of my family’s life. The shock of losing Ben has been devastating. Trying to put all…

Gepostet von Priscilla Presley am Mittwoch, 22. Juli 2020