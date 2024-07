Ed Sheeran, Oliver Kahn und mehr EM-Finale: Diese Promis waren im Berliner Olympiastadion dabei

Oliver Kahn verfolgte das EM-Finale gemeinsam mit Ehefrau Svenja. (ncz/spot)

SpotOn News | 15.07.2024, 09:56 Uhr

Unter den rund 70.000 Fußball-Fans waren beim EM-Finale im Berliner Olympiastadion auch wieder zahlreiche Promis - darunter Musiker, Politiker und Sportler. Diese Stars fieberten bei der Partie Spanien gegen England live mit.

Royals, Musiker, Politiker, Sportler: Während Spanien und England am Sonntagabend (14. Juli) im Berliner Olympiastadion um den EM-Titel kämpften, waren auf der Tribüne auch wieder zahlreiche prominente Unterstützerinnen und Unterstützer dabei. Durch Prinz William (42) mit Prinz George (10) und König Felipe VI. (56) mit Tochter Sofía (17) gab es für beide Nationalmannschaften royale Unterstützung.

Ed Sheeran, Harry Styles und Co. bei EM-Finale dabei

Musiker Ed Sheeran (33) war bereits zum Halbfinale gegen die Niederlande in Deutschland, auch das Finale sah er sich nun live von den Rängen aus an – gemeinsam mit Ehefrau Cherry Seaborn (32). Beide waren in England-Trikots gekleidet und zelebrierten den 1:1-Ausgleich der englischen Mannschaft mit einem Kuss. Neben dem Paar saß der britische Schauspieler Damian Lewis (53) und feuerte die "Three Lions" an.

Auch im Stadion mit dabei war Formel-1-Rennfahrer Lando Norris (24), zudem Entertainer James Corden (45) und Sänger Harry Styles (30). Piers Morgan (59) mit seinen zwei Söhnen, Sänger Olly Murs (40) und Ex-One-Direction-Sänger Louis Tomlinson (32) waren ebenfalls unter den rund 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

Auf der Tribüne jubelten auch einige ehemalige Fußballspieler mit, darunter etwa Ex-England-Stürmer Peter Crouch (43), der 2011 zum letzten Mal für die "Three Lions" auf dem Feld stand. Auch Torwart-Legende Oliver Kahn (55) fieberte gemeinsam mit seiner Ehefrau Svenja von der Tribüne aus mit. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp (57) ließ sich das Finale ebenfalls nicht entgehen. Und auch Joachim Löw (64) besuchte das Finale in Berlin, gemeinsam mit Ex-Nationalspieler Sami Khedira (37).

Zahlreiche Politiker drücken im Stadion die Daumen

Natürlich gab es auch wieder Unterstützung aus der Politik. Großbritanniens neuer Premierminister Keir Starmer (61) drückte die Daumen, auch Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez (52) verfolgte die Partie. Aus Deutschland waren Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68) und Bundeskanzler Olaf Scholz (66) vor Ort.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (43) verfolgte die Partie gemeinsam mit Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig (50) und Kulturstaatsministerin Claudia Roth (69). Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (61) und Bundesfamilienministerin Lisa Paus (55) ließen sich die Partie nicht entgehen. CDU-Chef Friedrich Merz (68) stand zeitweise neben dem ungarischen Präsidenten Viktor Orbán (61) in den Rängen.

Freuen durften sich am Ende die Spanier: Nach einer torlosen ersten Halbzeit konnten die Spanier durch ein Tor von Nico Williams (22) in der 47. Minute und Mikel Oyarzabal (27) in der 86. Minute über die Engländer triumphieren. Für die Selección Española ist es der vierte Titel bei einer Europameisterschaft nach 1964, 2008 und 2012 – ein Rekord.