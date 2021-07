EM: Kronprinz Frederik und Sohn Prinz Christian feuern Dänemark an

Prinz Christian (li.) mit Vater Kronprinz Frederik von Dänemark im Wembley-Stadion. (eee/spot)

07.07.2021 21:45 Uhr

Dänemark bekommt im EM-Halbfinale gegen England royale Unterstützung vor Ort: Kronprinz Frederik sitzt mit Sohn Christian und Ehefrau Mary auf der Tribüne.

Für die dänische und die englische Nationalmannschaft geht es am Mittwochabend (7. Juli) in die heiße Phase der Europameisterschaft. Seit 21 Uhr kämpfen die beiden Teams um den Einzug ins große EM-Finale. Die Dänen bekommen dabei royale Unterstützung aus den Rängen des Londoner Wembley-Stadions: Kronprinz Frederik (53) ist mit Prinzessin Mary (49) und Sohn Prinz Christian (15) angereist. Letzterer feuert Dänemark im roten Mannschaftstrikot und dunkelblauem Sakko an.

Kronprinz Frederik trägt zu seinem Dänemark-Schal ein weißes Hemd, ein schwarzes Jacket und eine beige Chino. Prinzessin Mary besucht das Stadion in einer weißen Bluse, bordeauxrotem Blazer und schwarzer Anzughose. Den sportlichen Familienausflug hielten die Royals zudem mit einem Schnappschuss auf Instagram fest. Dazu schrieben sie: „Das Miteinander hat uns hierher geführt – lasst uns ihnen zeigen, dass wir nicht nach Hause gehen, sondern weiterkommen. Komm schon, Dänemark!“