EM-Quartier: DFB-Stars begeistern als Sänger

Nicht nur mit dem Ball begeistern die DFB-Stars. (hub/spot)

22.06.2021 10:41 Uhr

Die deutschen EM-Stars vertreiben sich die Zeit zwischen den Spielen offenbar auch mit musikalischen Einlagen. Mit einem Hit der 4 Non Blondes begeistern sie nun die Instagram-Community.

„What’s going on?“, fragten sich sicherlich einige Follower von Robin Koch (24). Der deutsche Nationalspieler teilte in einer Instagram-Story Aufnahmen aus dem EM-Quartier des DFB-Teams. Darin zu sehen: Joshua Kimmich (26), Kevin Volland (28) und Serge Gnabry (25) mit Gitarre in der Hand, dazu geben sie gerade die bekannten Zeilen des 90-Jahre-Hits „What’s Up?“ von den 4 Non Blondes zum Besten: „And I say: Hey yeah yeaaah! Hey yeah yeah. I said hey, What’s going on?“

„Boyband izz daa“, schrieb Koch zu dem Video, in dem auch Kevin Trapp (30) und Mats Hummels (32) singend auftreten und zur Lagerfeuer-Atmosphäre beitragen. Das Quartier der Nationalmannschaft befindet sich in Herzogenaurach. Am morgigen Mittwoch (23.6.) trifft das Team von Jogi Löw (61) im letzten Vorrundenspiel in München auf Ungarn.