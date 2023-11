Beim Staatsbesuch Königin Camilla gibt einem Elefantenbaby in Kenia die Flasche Für König Charles III. und Königin Camilla standen am zweiten Tag ihres Staatsbesuchs in Kenia eine Reihe von Verpflichtungen auf dem royalen Terminkalender. Die Ehefrau des britischen Monarchen wurde unter anderem bei der Fütterung eines Babyelefanten abgelichtet.