Emilia Clarke nach Spende: „Ich kann es gar nicht glauben“

Freitag, 31. Mai 2019 10:27 Uhr

Emilia Clarke bedankt sich bei ihren Fans für eine Spende von umgerechnet 39.500 Euro für ihre Wohltätigkeitsorganisation ‘SameYou‘. Die ‘Game of Thrones‘-Darstellerin rief die Organisation ‘SameYou‘ ins Leben, um denjenigen zu helfen, die an Gehirnverletzungen und Schlaganfällen litten.

Sie selbst kämpfte mit zwei lebensbedrohlichen Aneurysmen während der Dreharbeiten zu der erfolgreichen HBO-Show. Nachdem eine Kampagne über die Online-Community-Seite ‘Reddit‘ startete, um Geld für Emilias Organisation zu sammeln, postete die Schauspielerin nun auf Instagram ein Video und dankte dabei ihren Fans für deren Unterstützung.

„Ihr seid meine Genesungschampions“

Im Clip sagte sie: „Also, ich glaube, ich bin da etwas spät dran, aber Elle Ellaria und deine ‘Reddit‘-Seite, ihr alle! Ihr habt Geld für ‘SameYou‘ gespendet! Ich kann es nicht glauben… Ich bin so unglaublich bewegt und sprachlos und dankbar, danke euch! Es ist etwas ganz Besonderes, was ihr da gemacht habt. Ich bin wirklich absolut sprachlos. […] Ich kann es nicht glauben. Danke an euch. Ihr seid meine Genesungschampions. Ihr helft mir sprichwörtlich und indem ihr das tut, helft ihr uns, die Welt zu verändern.“

Quelle: instagram.com

Unter das Video schrieb die Britin noch eine süße Botschaft an ihre (‘Game of Thrones)-Fans: „Ich kann mir keine schönere Art und Weise vorstellen, mich von der Mutter der Drachen zu verabschieden, als diesen Schritt zu gehen, um Menschen, die an Gehirnverletzungen leiden, das Gefühl zu geben, weniger allein zu sein. Ihr seid meine Helden. Ich sollte diejenige sein, die sich vor euch niederkniet.“