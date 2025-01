Film ‚Emilia Perez‘ führt die Oscar-Nominierungen an

Karla Sofia Gascon - Famous - Emilia Perez premiere - London - October 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.01.2025, 18:00 Uhr

‚Emilia Perez‘ führt die Nominierungen für die kommenden Academy Awards mit rekordverdächtigen 14 möglichen Preisen an.

Jacques Audiards musikalischer Thriller ist für die begehrte Auszeichnung ‚Bester Film‘ nominiert – und wird in dieser Kategorie konkurrieren mit ‚Anora‘, ‚Brutalist‘, ‚A Complete Unknown‘, ‚Conclave‘, ‚Dune: Part Two‘, ‚I’m Still Here‘, ‚Nickel Boys‘, ‚The Substance‘ und ‚Wicked‘. Der Streifen könnte auch die Preise für ‚Bester Regisseur‘ für den Filmemacher, ‚Beste Schauspielerin in einer Hauptrolle‘ für Karla Sofía Gascón, ‚Beste Nebendarstellerin‘ für Zoe Saldaña, ‚Bestes adaptiertes Drehbuch‘ und ‚Bester internationaler Spielfilm‘ bekommen. Der Film ist außerdem in den Kategorien ‚Ton‘, ‚Make-up und Frisuren‘, ‚Film Editing‘, ‚Kameraführung‘, ‚Originalmusik‘ sowie mit zwei Nominierungen für ‚El Mal‘ und ‚Mi Camino‘ in ‚Bester Original-Song‘ vertreten.

‚The Brutalist‘ und ‚Wicked‘ folgen mit jeweils 10 Nominierungen, Ersterer unter anderem in den Kategorien ‚Bester Schauspieler in einer Hauptrolle‘ für Adrien Brody, ‚Bester Nebendarsteller‘ für Guy Pearce und ‚Bester Regisseur‘ für Brady Corbet. ‚Wicked‘-Stars Cynthia Erivo und Ariana Grande sind jeweils für ‚Beste Schauspielerin in einer Hauptrolle‘ und ‚Beste Schauspielerin in einer Nebendarstellerrolle‘ nominiert. Zudem gibt es eine Reihe anderer Nominierungen in technischen Kategorien.

Die Nominierungen wurden am Donnerstag (23. Januar) live von Bowen Yang und Rachel Sennott im Samuel Goldwyn Theater der Akademie bekannt gegeben, sechs Tage später als ursprünglich geplant aufgrund der Waldbrände in Los Angeles. Conan O’Brien wird die Oscar-Verleihung am 2. März im Dolby Theatre in Ovation Hollywood moderieren.

Vollständige Liste der Nominierungen für die 97. Academy Awards:

Best Picture:

‚Anora‘

‚The Brutalist‘

‚A Complete Unknown‘

‚Conclave‘

‚Dune: Part Two‘

‚Emilia Pérez‘

‚I’m Still Here‘

‚Nickel Boys‘

‚The Substance‘

‚Wicked‘

Best Actress in a Leading Role:

Cynthia Erivo – ‚Wicked‘

Karla Sofía Gascón – ‚Emilia Pérez‘

Mikey Madison – ‚Anora‘

Demi Moore – ‚The Substance‘

Fernanda Torres – ‚I’m Still Here‘

Best Actor:

Adrien Brody – ‚The Brutalist‘

Timothée Chalamet – ‚A Complete Unknown‘

Colman Domingo – ‚Sing Sing‘

Ralph Fiennes – ‚Conclave‘

Sebastian Stan – ‚The Apprentice‘

Best Actress in a Supporting role:

Monica Barbaro – ‚A Complete Unknown‘

Ariana Grande – ‚Wicked‘

Felicity Jones – ‚The Brutalist‘

Isabella Rossellini – ‚Conclave‘

Zoe Saldaña – ‚Emilia Pérez‘

Best Actor in a Supporting Role:

Yura Borisov – ‚Anora‘

Kieran Culkin – ‚A Real Pain‘

Edward Norton – ‚A Complete Unknown‘

Guy Pearce – ‚The Brutalist‘

Jeremy Strong – ‚The Apprentice‘

Best Director:

Sean Baker – ‚Anora‘

Brady Corbet – ‚The Brutalist‘

James Mangold – ‚A Complete Unknown‘

Jacques Audiard – ‚Emilia Pérez‘

Coralie Fargeat – ‚The Substance‘

Best Original Screenplay:

‚Anora‘

‚The Brutalist‘

‚A Real Pain‘

‚September 5‘

‚The Substance‘

Best Adapted Screenplay:

‚A Complete Unknown‘

‚Conclave‘

‚Emilia Pérez‘

‚Nickel Boys‘

‚Sing Sing‘

Best Cinematography:

‚The Brutalist‘

‚Dune: Part Two‘

‚Emilia Pérez‘

‚Maria‘

‚Nosferatu‘

Best Original Score:

‚The Brutalist‘

‚Conclave‘

‚Emilia Pérez‘

‚Wicked‘

‚The Wild Robot‘

Best Original Song:

‚El Mal‘ – ‚Emilia Pérez‘

‚The Journey‘ – ‚The Six Triple Eight‘

‚Like a Bird‘ – ‚Sing Sing‘

‚Mi Camino‘ – ‚Emilia Pérez‘

‚Never Too Late‘ – ‚Elton John: Never Too Late‘

Best Film Editing:

‚Anora‘

‚The Brutalist‘

‚Conclave‘

‚Emilia Pérez‘

‚Wicked‘

Best Production Design:

‚The Brutalist‘

‚Conclave‘

‚Dune: Part Two‘

‚Nosferatu‘

‚Wicked‘

Best Costume Design:

‚A Complete Unknown‘

‚Conclave‘

‚Gladiator II‘

‚Nosferatu‘

‚Wicked‘

Best Makeup and Hairstyling:

‚A Different Man‘

‚Emilia Pérez‘

‚Nosferatu‘

‚The Substance‘

‚Wicked‘

Best Sound:

‚A Complete Unknown‘

‚Dune: Part Two‘

‚Emilia Pérez‘

‚Wicked‘

‚The Wild Robot‘

Best Visual Effects:

‚Alien: Romulus‘

‚Better Man‘

‚Dune: Part Two‘

‚Kingdom of the Planet of the Apes‘

‚Wicked‘

Best International Feature Film:

‚I’m Still Here‘ (Brazil)

‚The Girl With the Needle‘ (Denmark)

‚Emilia Pérez‘ (France)

‚The Seed of the Sacred Fig‘ (Germany)

‚Flow‘ (Latvia)

Best Animated Feature:

‚Flow‘

‚Inside Out 2‘

‚Memoir of a Snail‘

‚Wallace + Gromit: Vengeance Most Foul‘

‚The Wild Robot‘

Best Animated Short:

‚Beautiful Men‘

‚In the Shadow of the Cypress‘

‚Magic Candies‘

‚Wander to Wonder‘

‚Yuck!‘

Best Live-Action Short:

‚A Lien‘

‚Anuja‘

‚I’m Not a Robot‘

‚The Last Ranger‘

‚The Man Who Could Not Remain Silent‘

Best Documentary Feature Film:

‚Black Box Diaries‘

‚No Other Land‘

‚Porcelain War‘

‚Soundtrack to a Coup d’Etat‘

‚Sugarcane‘

Best Documentary Short:

‚Death by Numbers‘

‚I Am Ready, Warden‘

‚Incident‘

‚Instruments of a Beating Heart‘

‚The Only Girl in the Orchestra‘