Emilia Schüle spielt ikonische Königin Marie-Antoinette in neuer Serie

Emilia Schüle fühlt sich "geehrt", Marie-Antoinette zu spielen. (tae/spot)

08.09.2021 12:01 Uhr

Emilia Schüle hat eine große Rolle an Land gezogen: Der "Ku'damm"-Star spielt in einer neuen Serie Marie-Antoinette, die Königin von Frankreich.

Große Ehre für Emilia Schüle (28): Die Schauspielerin verkörpert in einer neuen Serie Marie-Antoinette (1755-1793), die 1774 die Königin von Frankreich wurde. Das berichtet unter anderem das Branchenportal „Variety“. In den acht Folgen des Dramas, produziert für den französischen Fernsehsender Canal+, soll die ikonische Königin in einem neuen zeitgenössischen Licht dargestellt werden. Dafür sorgt ein rein weibliches Autorenteam um Deborah Davis („The Favourite – Intrigen und Irrsinn“).

Regie führen Pete Travis („Dredd“) und Geoffrey Enthoven (47). Die Dreharbeiten haben bereits begonnen und finden in prunkvollen historischen Gebäuden statt. Dazu zählen die Schlösser Versailles, Vaux-le-Vicomte, Lésigny, Champs, Voisins und Bry-sur-Marne.

Erster Blick auf Marie-Antoinette

Hauptdarstellerin Emilia Schüle, die unter anderem aus dem Fernsehdreiteiler „Ku’damm 56“, „Ku’damm 59“ und „Ku’damm 63“ bekannt ist, teilte die Neuigkeit auch auf Instagram. „Das ist immer noch so unwirklich“, schrieb sie in ihrem Post. Sie fühle sich „überaus geehrt, glücklich und dankbar“, Marie Antoinette zu verkörpern.

In einem weiteren Beitrag gab die 28-Jährige bereits einen ersten Blick auf ihre Rolle frei: Auf dem Foto ist sie mit dem Rücken zur Kamera zu sehen, ihre Haare sind aufwändig hochgesteckt, dazu trägt sie ein blaugrünes pompöses Ballkleid. „Lass es uns tun“, schrieb Schüle schlicht darunter.