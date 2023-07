Stars Emily Blunt: Nur eine kurze Auszeit!

Emily Blunt erregte mit der Ankündigung, eine Schauspielpause einzulegen, die Gemüter ihrer Fans.

Die ‚Oppenheimer‘-Darstellerin zieht gemeinsam mit ihrem Ehemann John Krasinski die Töchter Hazel (9) und Violet (7) groß. Um in dieser wichtigen Phase ihrer Kinder mehr Zeit für ihren Nachwuchs zu haben, kündigte Emily vor kurzem an, in diesem Jahr keine Filmangebote mehr annehmen zu wollen. Bei vielen ihrer Fans löste sie mit dieser Nachricht einen Schock aus. Doch die Filmikone kann ihre Anhängerschaft beruhigen: Blunt wird Hollywood nicht ganz den Rücken kehren. Im Interview mit ‚Deadline‘ verriet sie: „Ehrlich gesagt wurde diese Story total übertrieben. Ich nehme mir einfach eine kurze Auszeit, ich lasse Hollywood nicht hinter mir. Ich mache einfach ein paar Monate Pause, um mehr Zeit für die Kinder zu haben.“

Im iHeart-Podcast ‚Table for Two with Bruce Bozzi‘ hatte Emily zuvor preisgegeben, dass sie sich zukünftig mehr auf ihre Familie konzentrieren wolle. Damals sagte sie: „Ich arbeite dieses Jahr nicht mehr. Ich habe letztes Jahr sehr viel gearbeitet und meine Älteste ist neun, wir befinden uns also im letzten Jahr der einstelligen Zahlen. Es gibt einfach Eckdaten an ihrem Tag, die so wichtig sind, wenn sie noch klein sind.“