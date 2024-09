Frohe Kunde von Netflix „Emily in Paris“ geht weiter: Das ist über die fünfte Staffel bekannt

"Emily in Paris" mit Lily Collins wird fortgesetzt. (stk/spot)

SpotOn News | 17.09.2024, 09:06 Uhr

Der Erfolgszug von "Emily in Paris" geht weiter. Die fünfte Staffel wurde nun offiziell bestätigt, darin darf die Titelfigur neben der Stadt der Liebe auch zunehmend in Rom ihr Modebewusstsein unter Beweis stellen.

Bei dieser Nachricht entfährt Serienfans ein euphorisches "Oui!": Netflix hat bekanntgegeben, dass "Emily in Paris" eine fünfte Staffel erhalten wird. Der Streaminganbieter machte damit sehr früh Nägel mit Köpfen – immerhin war erst am 12. September die zweite Hälfte von Staffel vier veröffentlicht worden. Neben der Ankündigung weiterer Folgen enthüllten die Macher sogleich einige Details zur fünften Staffel.

"Wir sind begeistert von der unglaublichen Resonanz auf diese Staffel von 'Emily in Paris' und freuen uns darauf, für eine fünfte Staffel zurückzukehren, um Emilys Abenteuer in Rom und Paris fortzusetzen", wird Serienschöpfer Darren Star (63) auf der offiziellen Netflix-Nachrichtenseite "Tudum" zitiert. Für die Titelprotagonistin war es in Season vier folglich kein einmaliger Abstecher nach Italien. Darren Star nimmt skeptischen Paris-Fans aber sogleich die Sorge, man müsse die Serie bald in "Emily in Rome" umbenennen: "Emily wird in Rom präsent sein. Das heißt aber nicht, dass sie nicht in Paris sein wird." Der ohnehin schon stressige Arbeitsalltag der Hauptfigur dürfte damit nicht unbedingt entspannter werden.

Das sagt Lily Collins

Staffel vier führte mit Marcello (Eugenio Franceschini, 32), einem selbstbewussten Spross der einflussreichen italienischen Familie Muratori, einen neuen Verehrer für Emily ein. Gegenüber "Tudum" verriet Lily Collins (35) nun, dass sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf wesentlich mehr Marcello in Staffel fünf freuen dürfen: "Marcello ist ein ganz anderes Abenteuer, das wir uns für Emily wünschen, weil wir letztendlich wollen, dass Emily eine bessere Work-Life-Balance hat. Wir möchten, dass Emily ohne Probleme lächeln kann. Wir wollen sie über ihren Urlaubsmodus hinaus sehen. Und er kommt genau zum richtigen Zeitpunkt."

Auch Star bestätigte bereits, dass die Romanze zwischen den beiden Figuren einen wichtigen Teil der neuen Folgen ausmachen wird: "Ich habe das Gefühl, dass es zwischen ihnen wirklich funkt und sie eine echte und romantische Verbindung haben. Vieles davon wird auch in der nächsten Saison so bleiben."

Dass es eine fünfte Staffel von "Emily in Paris" geben wird, ist angesichts des immensen Erfolgs der Serie keine Überraschung. So landete Staffel vier prompt auf Platz eins der weltweiten Streamingcharts von Netflix. Wann die neuen Folgen erscheinen werden, steht allerdings noch in den Sternen. Realistisch ist wohl eine Veröffentlichung ab Sommer 2025.