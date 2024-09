Auftritt in Pariser Varieté „Emily in Paris“: Oben-ohne-Dreh war „Albtraum“ für Ashley Park

Ashley Park zeigte sich in "Emily in Paris" oben ohne. (dr/spot)

SpotOn News | 14.09.2024, 17:45 Uhr

Schauspielerin Ashley Park beschreibt eine ganz bestimmte Szene in "Emily in Paris" als stressig und beängstigend. Sie musste oben ohne performen. Ihr "schlimmster Albtraum".

In der achten Episode der vierten Staffel der Netflix-Erfolgsserie "Emily in Paris" kommen vor allem Fans der Schauspielerin Ashley Park (33) auf ihre Kosten: Ihre Rolle der Sängerin Mindy Chen tritt dort im kultigen Pariser Varieté "Crazy Horse" auf und zeigt sich dabei oben ohne. Im Gespräch mit dem "People"-Magazin offenbart Park nun, dass die Dreharbeiten dazu für sie eine "stressige" Erfahrung gewesen seien. Schlimmer noch: Sie beschrieb solche Szenen als "schlimmsten Albtraum eines jeden Schauspielers". Für viele ihrer Kollegen sei es eine Horror-Vorstellung, in Unterwäsche und völlig verloren vor Publikum auf einer Bühne zu stehen, so auch für sie.

"Genau das habe ich durchlebt, aber umgeben von den schönsten Tänzerinnen der Welt", so Park weiter. Es sei nicht nur stressig für sie gewesen, sondern auch schwer umzusetzen: "Ich glaube nicht, dass ich es ohne den Choreografen Kyle Hanagami und mein Team um mich herum durchgestanden hätte." Auch ihr Charakter Mandy macht in dieser Folge ähnliche Erfahrungen und kämpft mit ihrer Nervosität, sich auf der Bühne ausziehen zu müssen. Mandy stellt überdies sogar entsetzt fest, dass ihr Gesang darunter leidet, wenn sie oben ohne performen muss.

Ashley Park ist mittlerweile stolz auf die "Emily in Paris"-Szene

Doch in der Serie, in der sie den Britney-Spears-Hit "Oops!… I Did It Again" zum Besten gibt, springt ihre beste Freundin Emily (Lily Collins, 35) ihr zur Seite und wirft ihr unterschiedliche Handtaschen zum Bedecken ihres nackten Körpers zu. Park sei schlussendlich aber "jetzt wirklich stolz" auf die Szene. Diese einmalige schauspielerische Erfahrung werde sie "nie vergessen".

Die in Glendale im US-Bundesstaat geborene Schauspielerin koreanischer Abstammung machte sich zunächst am New Yorker Broadway einen Namen und spielte dort in unterschiedlichen Musicals wie unter anderem in "Mamma Mia!", "The King and I" oder "Cinderella". Seit 2020 ist Ashley Park in "Emily in Paris" in einer der Hauptrollen zu sehen. Zuletzt spielte sie außerdem in dem US-Spielfilm "Mean Girls – Der Girls Club" und in der TV-Serie "Beef" mit.