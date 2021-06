Emily Ratajkowski: Heftiger Shitstorm nach Fotos mit Baby Sylvester

08.06.2021 13:20 Uhr

Model Emily Ratajkowski muss sich aktuell mächtig Kritik gefallen lassen. Nachdem sie ein Bild von sich und ihrem Baby postete, rollt ein wahrer Shitstorm auf sie zu.

„So hält man kein Baby“, schimpft der britische Moderator Piers Morgan (56) auf Twitter. Wer diesmal die Gemüter erhitzt? Model Emily Ratajkowski (30). Am Montag hatte sie ihren 30. Geburtstag und wollte das mit ihren 27 Millionen Instagram-Follower feiern – ein großer Fehler, wie sich nun zeigt. Sie postete ein Bild im Bikini, in ihrem rechten Arm ihr drei Monate altes Baby Sylvester Apollo Bear – der Kopf des Kindes hängt dabei zur Seite. Piers Morgan ist deshalb nicht der einzige, dem dieses Foto sauer aufstößt.

„Geburtstagsabend mit meinem Lieblingsreisepartner“, schreibt die 30-Jährige zu den Fotos auf Instagram. Einige Twitter-User sind der Meinung, Ratajkowski nutze ihr Kind als bloßes Accessoire. Anderen fiel sogar auf, dass man bei dem Model ein gewisses Muster erkennen könne, da sie in der Vergangenheit bereits ihren Hund ähnlich hielt.

Dogs and babies are not props for your ig photos, hold them with two hands. this has been a PSA @emrata pic.twitter.com/mbtT9TqyzZ

— ???????? (@LaurenM8123) June 7, 2021