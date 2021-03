Emily Ratajkowski: Promi-Freundinnen gratulieren zum Baby

Emily Ratajkowski: Promi-Freundinnen gratulieren zum Baby

12.03.2021 08:28 Uhr

Model und Instagram-Star Emily Ratajkowski ist erstmals Mama geworden. Berühmte Freundinnen gratulieren ihr.

Die Modelschönheit und ihr Ehemann Sebastian Bear-McClard durften sich bereits Mitte letzter Woche über die Geburt ihres Kindes freuen. Auf Instagram teilte Emily Ratajkowski ein Foto mit ihrem Neuankömmling und verriet auch gleich, für welchen Namen sich das Paar entschieden hat.

Knirps mit verrücktem Namen

„Sylvester Apollo Bear ist auf der Erde zu uns gestoßen. Sly wurde am 8. März am surrealsten, schönsten und mit Liebe gefülltesten Tag meines Lebens geboren“, schwärmte sie. Nicht nur die Fans, sondern auch ihre prominenten Freundinnen ließen es sich nicht nehmen, der 29-Jährigen zu gratulieren. „Herzlichen Glückwunsch, Mama!“, kommentierte Sängerin Halsey, die derzeit selbst ein Baby erwartet.

„Eine unglaubliche Erfahrung“

Ashley Graham wurde bereits im letzten Jahr Mutter und freute sich sehr, Emily im Mama-Club zu begrüßen. „Willkommen auf der Welt, Sly!“, schrieb sie. Auch Heidi Klum, Kim Kardashian, Dua Lipa, Taylor Hill und Sofia Richie wünschten dem Star alles Gute. Wie die Laufsteg-Schönheit kürzlich gestand, habe sie vor ihrer Schwangerschaft nie verstanden, was es bedeute, eine Familie zu gründen.

„Es ist eine unglaubliche und augenöffnende Erfahrung und ich schätze mich sehr glücklich. Ich weiß natürlich nicht, wie es sein wird, Mutter zu sein, weil es mein erstes Mal ist und jeder verschiedene Erfahrungen und Perspektiven hat. Die beste Sache für mich ist es also, einfach in den Prozess zu vertrauen und jeden Tag so zu nehmen, wie er kommt“, sagte sie in einem Instagram-Clip. (Bang)