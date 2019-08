Emily Ratajkowski über ihre langen Achselhaare

Freitag, 9. August 2019 09:13 Uhr

Influencerin und Model Emily Ratajkowski (28) trägt eine Langhaarfrisur unter den Armen. Ist das der neue Insta-Trend oder eine politische Botschaft?

Wenn man die Bilder von Emily Ratajkowski sieht, würde man nie auf die Idee kommen, dass sie eine brennende Feministin ist? Denn sowohl auf Instagram, als auch auf den Roten Teppichen präsentiert sie sich als supersinnlich und stets sehr freizügig.

In ihrem Essay für die US-Ausgabe des „Harper´s Bazaar“ sprach das Supermodel nun darüber, warum ihr Style und ihre Gesinnung sehr wohl feministisch sind, was ihre mediale Wahrnehmung über unsere Gesellschaft aussagt und was ihre Achselhaare damit zu tun habe.

Quelle: instagram.com

Mein Körper, meine Wahl

Mit leichten Worten und kurzen Anekdoten führt die 28-Jährige den Lesern vor Augen, wie Frauen auch 2019 noch wahrnehmen: Als schlau oder sexy. Beides zusammen passt nicht ins Bild. Eine Frau, die ihre Weiblichkeit in knappen Outfits zelebriert und ihre Sexualität mit aufreizenden Fotos umarmt, gilt nicht als respektabel, smart und karriereorientiert.

Emily will mit diesem uralten Klischee endlich brechen. Sie schreibt: „Ich mag es mich sexy zu fühlen. Genau so wie ich mich sexy fühle. Ende des Diskussion.“

Lange Achselhaare

Genauso verhält es sich auch mit den Achselhaaren. Es ist und bleibt die Entscheidung jeder Frau, sie wegzumachen oder lang wachsen zu lassen. Das Model entscheidet sich mal für ratzekurz, mal für lange Mähne unter den Armen. Sie sagte dem Modemagazin: „Wenn ich die Entscheidung treffe, meine Achseln zu rasieren oder sie bewuchern zu lassen, dann ist das meine Wahl. Für mich ist Körperbehaarung eine weitere Möglichkeit für Frauen, um ihre Fähigkeit auszuüben, zu wählen – eine Wahl zu treffen, basierend darauf, wie sie sich fühlen wollen und auf ihren Assoziationen bezüglich Körperbehaarung oder keiner Körperbehaarung. An den meisten Tagen tendiere ich dazu, mich zu rasieren, aber manchmal lässt mich das Herauswachsenlassen meiner Körperbehaarung mich sexy fühlen. Und es gibt keine richtige Antwort, keine Wahl, die mich mehr oder weniger Feministin sein lässt, oder sogar eine ’schlechte Feministin‘, um [den Ausdruck] von [Autorin] Roxane Gay auszuleihen. Solange die Entscheidung meine ist, dann ist es die richtige Entscheidung. Am Ende liegen die Identität und Sexualität eines Individuums bei ihm und niemandem sonst.“