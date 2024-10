Im eigenen Podcast Eminem: Tochter Hailie Jade verrät Babygeschlecht

Dass Eminem Opa wird, hat der Rapper selbst Anfang Oktober in einem Musikvideo enthüllt. Tochter Hailie Jade hat nun das Babygeschlecht verkündet.

Hailie Jade Scott (28), Tochter von US-Rapper Eminem (51), hat in ihrem Podcast "Just A Little Shady" das Geschlecht ihres Babys enthüllt. Wie ein Video zur Episode zeigt, ließen die Influencerin und Podcasterin und ihr Ehemann Evan McClintock dafür einen Luftballon mit Konfetti in entsprechender Farbe platzen. Hailie Jade blickte zudem auf den Moment zurück, als sie die frohe Botschaft der Schwangerschaft ihrem Vater überbrachte.

Ein Football-Trikot lüftete das Geheimnis

Eminem hatte Anfang Oktober in einem rührenden Musikvideo zu seinem Song "Temporary" die Schwangerschaft seiner Tochter bekanntgegeben. In dem Clip sind Dutzende von alten Heimvideos von Hailie Jade Scott zu sehen. Gegen Ende des Videos teilte der stolze Vater ein neues Video von sich und seiner Tochter, in dem sie zusammen bekanntgeben, dass sie ihr erstes Kind mit ihrem Mann Evan McClintock erwartet. Sie überreicht ihrem Vater ein blaues Football-Trikot mit der Aufschrift "Grandpa" und der Nummer 1 sowie ein Ultraschallbild. Eminems Kinnlade fällt herunter und seine Augen weiten sich ungläubig.

"Wir haben meinem Vater ein Trikot geschenkt, auf dessen Rückseite Opa stand, und das hat perfekt funktioniert", erklärte Hailie Jade nun in ihrem Podcast. "Er war zuerst besorgt und meinte: 'Ich habe kein Geschenk für dich'. Ich sagte: 'Nein, nein, das ist nur für die Football-Saison." Beim Anblick des Trikots habe der Rapper erneut verwirrt reagiert und seine Tochter gefragt, ob sie ihn durch den Aufdruck als "alt" bezeichnen will. Erst mit dem gezeigten Ultraschallbild wurde es dem Musiker dann bewusst: "Er sagte: 'Moment, das ist echt. Das passiert wirklich.'", erzählte seine Tochter. "Wenn ihr das Video gesehen habt, das war die echte Reaktion meines Vaters." Um es den restlichen Familienmitgliedern zu verkünden, zog Eminem das Shirt sogleich an und präsentierte es stolz beim gemeinsamen Football schauen.

Am Ende der Episode beantwortete das Paar, das laut eigener Aussage bewusst keine große Gender-Reveal-Party wollte, dann die Frage nach dem Babygeschlecht. Hailie Jade ließ einen Luftballon in der Hand ihres Mannes platzen, zum Vorschein kam blaues Konfetti. "Es ist ein Junge", bestätigte Evan McClintock die Bedeutung der Farbe.

Wie das "People"-Magazin berichtet, lernten sich Hailie Jade und Evan McClintock 2016 an der Michigan State University kennen. Nach sechs Jahren Beziehung verlobte sich das Paar Anfang 2023. Mehr als ein Jahr nach ihrer Verlobung gab Hailie Jade im Mai 2024 in einem Post auf Instagram mit ihren Hochzeitsfotos bekannt, dass die beiden geheiratet haben.

Hailie Jade stammt aus der wilden Ehe von Eminem und Kimberly Anne Scott (49).